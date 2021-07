El atacante argentino Danilo Carando convirtió hoy tres tantos para Cienciano, que goleó por 4-1 a Sport Boys, en partido correspondiente a la primera fecha de la Liga 1 del fútbol de Perú.

El delantero cordobés, de 32 años, anotó a los 2 y 32 minutos de la primera etapa, además de cerrar la cuenta a los 48m. de la segunda, mediante un tiro penal.

Carando es un verdadero trotamundos del fútbol, a punto tal de haber vestido camisetas tan distintas como las de Astra (Rumania), Al Ahli (Qatar), Tecos UAG (México), Universidad Católica (Ecuador) y Ñublense (Chile), entre otras.

En el fútbol argentino estuvo en Unión de Santa Fe, en la temporada 2016-2017.

Cienciano, ganador de la Copa Sudamericana 2003 (venció en la final a River Plate), tuvo en sus filas a los también argentinos Daniel Ferreyra (ex Estudiantes de Buenos Aires, arquero) y Juan Bautista Romagnoli (delantero), según consignó un informe del sitio Flashscore.

En Sport Boys, que dirige el entrenador Gustavo Alvarez (ex Temperley y Aldosivi de Mar del Plata), se alistaron los atacantes Sebastián Penco (ex Independiente, Almirante Brown y Nueva Chicago) y Lucas Campana (ex Huracán y San Martín de San Juan).

Además, Alianza Lima, equipo que conduce el cordobés Carlos Bustos y con el estreno de su comprovinciano Hernán Barcos (ex Racing y Huracán) superó por 4-1 a Ayacucho, que es dirigido por el también argentino Walter Fiori (exjugador de Tigre en los ’80).

En tanto, con un gol del rosarino Bernardo Cuesta (ex Tiro Federal), mediante un tiro penal, el visitante Melgar de Arequipa, con Néstor Lorenzo como DT, doblegó por 3-0 a Sport Huancayo

Mañana jugarán Universitario-Alianza Atlético, Deportivo Binacional-Alianza Universidad y César Vallejo-Cusco

(Télam)