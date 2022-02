Peñarol, campeón vigente, cayó hoy ante Fénix por 1-0, en partido correspondiente a la primera fecha del torneo Apertura del fútbol de Primera División de Uruguay.

En el Parque Capurro de Montevideo, el equipo local se impuso con una conquista conseguida por el ingresado Gonzalo Vega (St. 37m.).

En Peñarol, el delantero argentino Lucas Viatri (ex Boca Juniors, Banfield y Estudiantes de La Plata) ingresó en los últimos 30 minutos, según reflejó el portal ‘Ovación’.

El conjunto ‘carbonero’ había desperdiciado un tiro penal, a través de la ejecución de Agustín Alvarez Martínez, en la primera etapa.

En el Parque Rodó, el local Defensor Sporting no tuvo un buen estreno y perdió ampliamente frente a Liverpool, por 3-0.

En el encuentro que abrió el certamen, Montevideo City Torque, que contó con el debut de Tiago Palacios (ex Platense) y con la participación de Juan Bautista Cejas (ex Estudiantes de La Plata), igualó 1-1 con Cerro Largo, que tuvo en sus filas a los argentinos Ariel Muñoz (ex Vélez Sarsfield) y Augusto Max (ex San Martín de Tucumán).

Click to enlarge A fallback.

Mañana continuará la jornada con los partidos Albion-Rentistas (9.30), Boston River-Plaza Colonia (17.00) y Nacional-Deportivo Maldonado (20.00).

(Télam)