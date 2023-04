El volante del seleccionado nacional Sub-17, Camilo Rey Domenech, sufrió una rotura ósea por lo que no podrá seguir vistiendo la camiseta albiceleste en lo que resta del Sudamericano que se está disputando en Ecuador. "Parte médico: Camilo Rey sufrió una fractura desplazada de radio en su antebrazo izquierdo. La misma es de resolución quirúrgica por lo que se lo inmovilizó con valva de yeso y viajará a Argentina para su tratamiento. ¡Fuerza Cami, estamos todos con vos!", anunció la página oficial de la Selección Argentina, a través de un comunicado en sus redes sociales. El jugador de Boca sufrió una lesión en su brazo izquierdo en la media hora de la etapa inicial de la jornada inaugural, donde Argentina le ganó 4 a 2 a Venezuela, que obligó a su reemplazo, atención inmediata y pensar en el regreso a Pilar para comenzar su rehabilitación que lo haría perderse el resto del certamen que otorga cuatro plazas mundialistas. "Difícil explicar con palabras la tristeza que siento en este momento", expresó en sus redes sociales Camilo, quien estuvo acompañado por su padre, Leonardo, y su hermano. El capitán del seleccionado conducido por Diego Placente se refirió a la tristeza por no poder seguir disputando el Sudamericano: "Esperé mucho tiempo este torneo, con mucha ilusión, y me parte el alma no poder terminar de disfrutarlo con mis compañeros como se debe" "El futbol es así, tiene estas cosas, rápidamente a pensar en recuperarme y volver más fuerte. Gracias a todos por los mensajes de apoyo. Vamos Argentina siempre", concluyó. El próximo partido de Argentina será este domingo 2 de abril, cuando se enfrente a Bolivia en el Estadio George Capwell, de Guayaquil, por la segunda jornada. NY/MAC NA