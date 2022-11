En un partido electrizante con muchos goles y emociones, las selecciones de Camerún y Serbia empataron hoy 3 a 3 por la segunda fecha del Grupo G del Mundial de Qatar, que integran también Brasil y Suiza.

En un encuentro cambiante en el resultado y lleno de emociones, africanos y europeos brindaron un buen partido pero finalmente no pudieron sacarse ventajas, con lo cual dejaron abierta la definición del Grupo G hasta la última fecha.

A los 28 minutos del primer tiempo Camerún sorprendió a la defensa serbia con un gol de cabeza del defensor Jean Charles Castelletto, tras un tiro de esquina.

Sin embargo, enseguida los europeos comenzaron a hacer valer su juego rápido y preciso y en dos minutos dieron vuelta el marcador: sobre el final de la primera etapa, Strahinja Pavlovic y Serguei Milinkovic Savic doblegaron al aquero Devis Epassy, reemplazante de André Onana, excluido por cuestiones disciplinarias.

En el segundo tiempo, Serbia mantuvo su agresividad y a los 8 minutos Aleksandar Mitrovic se anotó en la red luego de una buena jugada colectiva de su equipo.

Con la ventaja a su favor los serbios parecieron confiarse y no supieron "cerrar" el partido, mientras que Camerún fue a buscar decididamente el empate. Y lo consiguió en apenas dos minutos con los goles del histórico Vincent Aboudakar y de Eric Choupo Moting.

El final del partido mantuvo el mismo ritmo con ocasiones de gol para ambas selecciones, pero el resultado no se modificó.

Camerún y Serbia tienen dos puntos y jugarán en la última fecha ante Brasil y Suiza, respectivamente, para definir el Grupo G.

+Síntesis+

Camerún: Devis Epassy; Coliins Fai, Jean Charles Castelleto y Nicolas Nkoulou, Nohuo Tolo, Andre Frank Zambo Anguissa; Pierre Kunde y Martin Hongla; Bryan Mbeumo, Toko Ekambi y Eric Maxim Choupo-Moting. DT: Rigobert Song.

Serbia: Vanja Milenkovic; Nikola Milenkovic, Milos Veljkovic, Stranihja Pavlovic y Andrija Zivkovic; Nemanja Maksimovic, Sasa Lukic, Filip Kostic, Serjej Milenkovic, y Dusan Tadic; Aleksander Mitrovic. DT: Dragan Stojkovic.

Goles: PT 28m Jean Charles Casteletto (C), 45m Stranhija Pavlovic (S) y 46m Sergei Milinkovic Savic (S). ST: 8m Aleksandar Mitrovic (S), 17m Vincent Aboubakar (C) y 18m Eric Choupo Moting (C)

Cambios: ST: Vicent Aboubakar por Martin Hongla (C),Sergei Mitrovic por StranhIja Pavlovic (S), Gael Ondoua por Pierre Kunde (C), Christian Bassogog por Toko Ekambi (C), Marko Grujic por Sergei Milonkoic Savic (s),Nemanja Ranjic por Andrija Zvikovic (S), Srdan Babic por Milos Velijovic (S), Sanuel Gouet por Zambo Anguissa (C), George N'Koudou por Bryan Mbeumo (C), Filiip Duricic por Filip Kostic (S).

Amonestaciones: Nikola Milenkovic (S), Nicolas Koulou (C), Chrsitian Bassogog (C).

Estadio: Al Janoub

Árbitro: (Mohamed Hassan Mohamed (Emiratos Árabes). (Télam)