El seleccionado de Camerún no mostró demasiado y apenas empató hoy con Panamá 1 a 1 en un partido amistoso jugado en Abu Dhabi, en los Emiratos Arabes Unidos, que fue el último de los africanos antes de su debut en el Mundial, el jueves próximo ante Suiza.

El encuentro se jugó en el estadio Mohammed Bin Zayed Stadium y Camerún se puso en ventaja a los tres minutos del segundo tiempo a través del delantero Eric Maxim Choupo-Moting, figura del Bayern Múnich alemán, pero a los 10 llegó el empate de Michael Murillo para los panameños, que no jugarán el Mundial.

El equipo africano integrará el Grupo G en Qatar 2022 junto a Brasil, Serbia y Suiza, rival ante el que debutará el jueves 24 de noviembre a las 7 (hora de la Argentina).

- Síntesis -

MIRÁ TAMBIÉN El Fan Festival de Qatar abre sus puertas frente a la bahía de Doha

Camerún: Onana; Fai, Castelletto, N'Koulou y Tolo; Hongla; Mbeumo, Anguissa, Ntcham y Toko Ekambi; Vincent Aboubakar. DT: Rigobert Song.

Panamá: Mosquera; Murillo, Escobar, Cummings y Andrade; Puma, Godoy, Yanis y Carrasquilla Alcázar; Christian Martínez e Ismael Díaz. DT: Thomas Christiansen.

Goles en el segundo tiempo: 3m. Eric Maxim Choupo-Moting (C) y Michael Murillo (P).

Cambios en el segundo tiempo, antes de comenzar: Ebosse por Tolo (C), N'Koudou por Toko Ekambi (C) y Choupo-Moting por Vincent Aboubakar (C); 8M. Kunde por Ntcham (C);

MIRÁ TAMBIÉN Por una lesión muscular, Benzema podría quedar afuera del debut de Francia ante Australia

15m. Barcenas por Yanis (P) y Welch por Carrasquilla Alcázar (P); 25m. Bassogog por Mbeumo (C); 27m. Fajardo por Christian Martínez (P), Phillips por Puma (P) y Wooh por N''Koulou (C) y 42m. Anderson por Cummings (P) y Murillo por Godoy (P).

Arbitro: Sultan Mohamed, de Emiratos Arabes Unidos.

Estadio: Mohammed Bin Zayed Stadium, en Abu Dhabi. (Télam)