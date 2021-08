Nicolás Cambiasso, presidente de All Boys, expresó esta tarde que le hubiese gustado “otro final” para el exentrenador José ‘Pepe’ Romero, quien dejó la conducción del equipo en el presente torneo de la Primera Nacional, a causa de la mala campaña.

“Lógico que me hubiese gustado otro final para ‘Pepe’ (Romero). Pero las cosas a veces se suceden sin que a los protagonistas les guste lo que pasa”, dijo el exarquero de la entidad de Floresta, que preside el club desde noviembre del año pasado.

Romero, de 69 años y máximo ídolo de la institución ‘alba’, se alejó del club de “común acuerdo” (aunque el propio DT luego lo desmintió), en julio pasado, luego de una contundente victoria sobre Brown de Puerto Madryn (3-0), por la 17ma. fecha del campeonato de la Primera Nacional.

“La salida no se dio por una cuestión de resultados”, expresó el directivo, de 43 años, al programa partidario ‘Locos por All Boys’ (AM 1400 Radio Punto).

“En las relaciones personales hay situaciones y distintos puntos de vista. Lo que sucedió no es lindo para nadie”, manifestó Cambiasso, quien confesó también que el exDT (que cumplió más de 400 partidos al frente del equipo principal en sus distintos ciclos) le había comentado su intención de alejarse, después “de la derrota con Almagro en José Ingenieros”, en referencia al partido de la 14ta. jornada.

“Cuando terminó el partido con Almagro, ‘Pepe’ se acercó y nos dijo que dejaba el cargo. Yo lo alenté para que continuara al frente”, sostuvo.

“A Pepe (Romero) nunca se le dijo que se tenía que ir. Habrá muchos hinchas doloridos y los entiendo. Pero el club está muy por encima de todos nosotros”, insistió el dirigente, que fue jugador del exentrenador ‘albo’ en el período comprendido entre 2007-2013.

Cambiasso también resaltó que Marcelo Pascutti, el sucesor de Romero, tiene “vínculo vigente hasta el 31 de diciembre” y resaltó que existe “una gran confianza en su trabajo”.

“Este equipo puede y hasta debería jugar mejor. Seguimos siendo optimistas. La idea es que los más grandes, los mayores de 30 años puedan potenciar a los más jóvenes”, amplió.

Por último, el presidente también aclaró que el concurso de acreedores presentado por la entidad recayó en el “Juzgado número 14, Secretaría 28 de la Cámara Comercial que ahora está analizando la documentación presentada y más adelante designará un síndico”, dijo.

En el estricto orden futbolístico, el técnico Pascutti dio la nómina de elegidos para el encuentro de mañana ante Tristán Suárez (a las 15.00), en la que figura el retorno del volante Lucio Compagnucci, quien ya cumplió las tres fechas de sanción que arrastraba, luego de la tarjeta roja que vio ante Deportivo Morón (0-3).

En cambio, el delantero Axel Rodríguez quedó marginado de la lista por padecer un “desgarro en el recto anterior del cuádriceps”.

(Télam)