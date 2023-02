El cordobés Pedro Cachín se esforzó al máximo pero no pudo evitar la eliminación del Argentina Open, al caer hoy en los octavos de final ante el talentoso italiano Lorenzo Musetti por 6-2 y 6-3.

Cachín, nacido en Bell Ville, Córdoba, y ubicado en el puesto 68 del ranking mundial de la ATP, fue superado por Musetti (20), tercer favorito al título, luego de una hora y 22 minutos de juego en el partido que inauguró la jornada nocturna en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

El cordobés, de 27 años, había dejado en el camino en la ronda inicial al brasileño Thiago Monteiro (78) mostrando muchos progresos en su juego, pero no pude seguir adelante en el ATP porteño porque se vio superado por la jerarquía del italiano nacido en Carrara, en la región de Toscana, hace 20 años, y considerado futuro "top ten".

Musetti continuará su camino en el ATP porteño este viernes ante el peruano Juan Pablo Varillas (101), quien previamente eliminó al austríaco Dominic Thiem (99) tras vencerlo por 6-4 y 6-4.

El italiano generaba muchas expectativas en el público y estuvo a la altura, ya que paseó por "La Catedral" del tenis argentino su juego ofensivo, con un delicioso revés a una mano, que golpea muchas veces con slice, y la velocidad con que despide la pelota con su derecha, sus puntos salientes.

El primer set se inclinó en favor del italiano debido a que devolvió mejor, así quebró tres veces el saque de Cachín y sacó una ventaja de 6-2 que hacía presagiar la victoria.

Cachín recién encontró la forma de incomodarlo en el segundo parcial, cuando apeló a tiros profundos y angulados para encontrar huecos en la defensa del italiano, eso permitió que el marcador se mantenga igualado.

Sin embargo, Musetti aceleró en el octavo game y quebró el saque del argentino para adelantarse 5-3, así confirmó lo que se presumía, que el partido dependía de él.

Musetti sacó sin fisuras para cerrar el partido por 6-2 y 6-3 y dejó una grata impresión en el primer partido que jugó en el Argentina Open, aunque ya había estado en Buenos Aires en 2018 cuando tomó parte de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

"No fue un partido fácil porque Pedro jugó muy bien y en su casa no me lo hizo fácil, sumado al viento que movía mucho la pelota", comentó el italiano en su primer contacto con la prensa luego de su victoria.

"Esto contento porque hice un buen partido y espero hacer algo importante en el torneo. El polvo de ladrillo es mi superficie favorita y decidí venir a Sudamérica porque quería sumar partidos y puntos para el ranking mundial", añadió Musetti.

Su próximo rival será el peruano Varillas, quien eliminó del torneo a Thiem, campeón en Buenos Aires dos veces, en las ediciones de 2016 y 2018.

"Varillas será complicado porque jugará suelto, sin presiones. Si le ganó a Thiem es porque está jugando muy bien, creo que debo mantener la intensidad para hacer un buen partido", concluyó Musetti. (Télam)