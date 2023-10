El defensor de Lanús, Juan Cáceres, pidió disculpas mediante las redes sociales luego de la expulsión que sufrió, por doble amarilla, a los 38 minutos del complemento frente a Banfield en el “Clásico del Sur”, que terminó con derrota para el “Granate” por 1 a 0.

Cáceres había ingresado en el cotejo a los 19 minutos de la segunda parte por Matías Esquivel.

Rápidamente, a los 3 minutos de su ingreso recibió la primera tarjeta amarilla y luego a los 38, tras un dura falta sobre el juvenil del "Taladro", Gerónimo Rivera, recibió la segunda y posterior expulsión por parte del árbitro Nicolás Ramírez, dejando a su equipo con 9 jugadores.

El defensor que está a préstamo en Lanús, proveniente de Racing Club, pidió disculpas a los hinchas del “Grana” por redes sociales luego de su actitud: "Entiendo su bronca, no es necesario que me bardeen. Todos tenemos errores, lo único que tengo para decirles y pedirles...son disculpas. Perdón, no fue mi intención la expulsión”, expresó.

MIRÁ TAMBIÉN Abre la Liga Nacional de Básquetbol entre Quimsa y Zárate Basket

Por otro lado, Cáceres es la segunda expulsión que recibe en la Copa LPF: contra Banfield este fin de semana y previamente en la fecha 4 frente a Platense, vi la tarjeta roja a los 17 minutos de la segunda parte, en lo que fue derrota por 2 a 1 del “Grana”. (Télam)