General Caballero, futuro adversario de Independiente por Copa Sudamericana, igualó esta noche 0-0 con Cerro Porteño, en uno de los anticipos de la 9na. Fecha del torneo Apertura del fútbol de Primera División de Paraguay.

El encuentro se desarrolló en el estadio Leandro Ovelar de la ciudad de Juan León Mallorquín, ubicada a más de 260 kilómetros de la capital Asunción.

En el equipo local, dirigido por el técnico Gustavo Bobadilla, se alistaron desde el comienzo el defensor central bonaerense Leandro Corulo (ex Los Andes y All Boys), el marcador de punta Santiago Bustos (ex Temperley y San Telmo) y el delantero Guillermo Hauche (ex Almagro). Y en la segunda etapa ingresó el centrocampista entrerriano Juan José Heinze, según registró el sitio Flashscore.

General Caballero, que arrancó la competencia continental con una igualdad 1-1 con La Guaira de Venezuela en condición de local, visitará este martes a Independiente, en Avellaneda, a partir de las 21.30, en partido válido por la segunda fecha de la zona G de la Copa Sudamericana.

Por su lado, Cerro Porteño, que será adversario de Colón de Santa Fe por Copa Libertadores (también este martes), contó con los concursos del ex Racing, el mediocampista ofensivo Luis Fariña; y del ex Belgrano de Córdoba, el también volante Claudio Aquino.

Otros marcadores de la fecha: Olimpia 1-Nacional 2 (dos goles del ex Brown de Adrogué, Facundo Bruera); 12 de Octubre 1-Resistencia 1 (jugados en la noche del viernes).

(Télam)