Tigre intentará renovar el préstamo del atacante Facundo Colidio para que continúe en Tigre, durante la temporada 2023 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

La institución del Norte del Gran Buenos Aires buscará extender el vínculo con Inter de Italia y solicitar una nueva cesión del santafesino, de muy buen rendimiento en el equipo del DT Diego Martínez tanto en la Copa de la Liga (resultó subcampeón) como en el propio certamen de la LPF que se adjudicó también Boca Juniors.

"Si no le surge ninguna propuesta contundente en un club europeo de primera línea, el jugador está dispuesto a permanecer en Tigre. Está muy contento en el equipo y quiere jugar un torneo internacional" le reveló a Télam una fuente cercana al 'Matador'.

Colidio, de 22 años y nacido en Rafaela, marcó 7 goles en los 42 encuentros que jugó durante la temporada para el club de Victoria.

Pero durante las últimas horas también cobró fuerza la versión de que Racing iría tras los pasos del jugador que se formó futbolísticamente en la cantera xeneize.

En otro orden, el goleador en el ascenso desde la Primera Nacional, el también santafesino Pablo Magnín, anunció su despedida en las redes sociales y certificó aquello que se intuía: dejará Tigre por la escasa continuidad que tuvo durante el último ciclo.

"Se termina el ciclo, desde lo futbolístico, social y humano, más hermoso de mi vida y se abrirán nuevas puertas", sostuvo el exdelantero de Unión, Sarmiento y Temperley, entre otras instituciones.

"Personalmente y siendo egoísta, me quedo con el no bajar los brazos y seguir entrenando aún sabiendo que no iba a jugar", manifestó Magnín, en referencia al poco rodaje que le otorgó el técnico Martínez.

"Cada situación pasa por algo y trato siempre de aprender. Si en este momento me toca estar totalmente afuera, por algo será y lo tomó como un aprendizaje", sentenció.

