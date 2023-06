El mediocampista argentino Facundo Buonanotte, futbolista del Brighton de Inglaterra, expresó hoy su deseo de formar parte de la Selección argentina en las próximas Eliminatorias y lamentó no haber podido jugar con el capitán Lionel Messi en la gira por Asia, mientras que se refirió al gran gesto que tuvo con sus padres al regalarles una vivienda. "Cualquier jugador argentino quiere estar en la Selección. Para mí es un orgullo y un placer. Lionel (Scaloni), en una de las primeras prácticas que estaba con Ale (Alejandro Garnacho), nos dijo que no tuviéramos vergüenza, que esto es fútbol", manifestó Buonanotte en declaraciones ESPN. Tras debutar en el segundo partido de la gira, en el triunfo ante Indonesia en el que no estuvo presente Messi, señaló: "Me hubiese encantado jugar con él. Nos hubiera gustado que se quedaran todos, pero cada uno tiene que buscar su destino. Ahora mi anhelo es estar en el club, hacer una buena pretempoarada, agarrar más rodaje y asentarme. Si te va bien en el club, tenés más chances de estar en la Selección. Obviamente, poder estar en las Eliminatorias sería grandísimo". "A medida que fueron pasando los meses me fui adaptando a Inglaterra. Ahora me gusta más. Mucho no lo conocía al equipo, después me fui poniendo al tanto. Logramos clasificar a la Europa League, que era el objetivo que tenía el grupo, así que estoy muy contento. Ahora volvemos en unos días para prepararnos", continuó. En cuanto a la decisión de regalarle una casa a sus padres, contó: "No tiene precio, ellos se lo merecen. Fue devolverles un poquito de lo que ellos me dieron en mi infancia. Fue un día que volví de Inglaterra, nos íbamos a juntar toda la familia. Mi abuelo iba a hacer un locro y mi mamá estaba preocupada por el lugar, porque no teníamos tanto espacio. Le dije: Quedate tranquila, ma, que yo me encargo ". "Le tuve que decir que había alquilado una casa, porque quería que fuera sorpresa. Llegaron, la vieron y cuando terminaron de conocerla, les di la llave. Mi representante me dio una mano y algunos de la familia sabían", relató el ex jugador de Rosario Central. FG/SPC NA