Argentina XV serró la serie de partidos amistoso que realizó en los últimos días por distintos países sudamericanos con una buena victoria alcanzada hoy sobre el local Los Teros, por 28 a 19, en el partido disputado en el estadio "Charrúa", de Montevideo.

El partido tuvo un desarrollo con dos tiempos bien distintos, ya que en primero los locales e imponían ´por 19 a 14, pero en la segunda mitad los argentinos dieron vuelta la historia con un parcial categórico de 15 a 0.

Coronel y Bogado marcaron los tries del equipo dirigido por Enrique Pichot en esa primera etapa, mientras que Roura y Bernasconi hicieron los restantes en la segunda.

El equipo argentino venía de caer a principios de la semana anterior como visitante de Chile por 25 a 24.

- Síntesis -

Uruguay (19): Juan Echeverría, Guillermo Pujadas y Diego Arbelo; Felipe Aliaga y Ignacio Dotti; Eric Dosantos, Santiago Civetta y Manuel Diana; Tomás Inciarte y Felipe Etcheverry; Gastón Mieres, Nicolás Freitas, Felipe Arcos Pérez y Federico Favaro; Rodrigo Silva.

Entrenador: Esteban Meneses.

Suplentes: Ignacio Péculo, Mateo Perillo, Matías Benítez, Diego Magno, Manuel Ardao, Juan Manuel Tafernaberry, Baltazar Amaya, Mateo Viñals.

Argentina XV (28): Nicolás Revol Pitt, Bautista Bernasconi y Javier Ángel Coronel; Ignacio Cálas y Federico Gutiérrez; Jerónimo Gómez Vara, Conrado Roura y Bautista Pedemonte; Rafael Iriarte y Gerónimo Prisciantelli; Martín Bogado, Justo Picciardo, Tomás Cubilla y Francisco Pisani; Santiago Vera Feld. Entrenador: Enrique Pichot.

Suplentes: Mariano Muntaner, Francisco Minervino, Gonzalo Hughes, Brian González, Lucio Anconetani Picca, Pedro Rubiolo, Joaquín Moro, Juan Cruz Strada, Martín Elías, Agustín Segura, Iñaki Delguy.

Anotaciones en el primer tiempo: 5’, Try de Mieres (URU); 21 y 35’, tantos de Favaro por tries de Freitas e Inciarte (U), y 32 y 39’, tantos de Prisciantelli por Tries de Coronel y Bogado (A).

Parcial: Uruguay 19 – Argentina XV 14.

Anotaciones en el segundo tiempo: 23 y 26’, tantos de Elías por tries de Roura y Bernasconi (ARG).

Final: Uruguay 19 - Argentina XV 28. (Télam)