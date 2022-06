Brown de Adrogué empató hoy sin goles como local ante Defensores de Belgrano y desperdició la oportunidad de escoltar al líder, Belgrano de Córdoba, en el campeonato de la Primera Nacional, en uno de los dos partidos que cerraron la vigésima fecha del principal torneo del ascenso.

Ambos equipos sufrieron la expulsión de un jugador en la etapa inicial, primero fue el mediocampista Máximo Levi (16m.), para la visita, y luego el delantero Juan Pucheta (18m.), para el local.

Con la igualdad, la octava que sumó el equipo dirigido por el histórico Pablo Vicó, Brown es tercero con 35 puntos, mientras que Defensores es vigesimoprimero, con 24 unidades.

En el otro encuentro que se jugó hoy Atlético Mitre de Santiago del Estero venció como visitante a Atlanta por 1 a 0. El defensor Germán Voboril, ex San Lorenzo, marcó para el equipo norteño a los 2 minutos de iniciada la contienda.

El equipo local sufrió la expulsión de dos jugadores: el defensor Franco Perinciolo (12m. PT), por doble amonestación, y del delantero Juan Galeano (28m. ST), por roja directa.

Por otra parte, el "Bohemio" oficializó hoy que el próximo miércoles asumirá la conducción técnica del equipo Mauricio Giganti.

La victoria colocó a Mitre en la vigesimoquinta posición con 22 puntos, mientras que Atlanta es vigesimonoveno con 20 unidades.

Resultados registrados:

-Viernes: Santamarina 0- Instituto 4

-Sábado: All Boys 3-Nueva Chicago 0;Estudiantes de Buenos Aires 1-Sacachispas 1; Almirante Brown 1-Deportivo Morón 1; Villa Dálmine 3 -Deportivo Madryn 3 ; Riestra 3 -Alvarado de Mar del Plata 0; Gimnasia de Mendoza 1-Deportivo Maipú 1 ; Atlético Rafaela 2 -Agropecuario 2; Chaco For Ever 1-Independiente Rivadavia 1 y Chacarita 0-San Martín de Tucumán 0.

-Domingo: San Martín (San Juan) 1-Ferro 0; San Telmo 3-Quilmes 2: Gimnasia (Jujuy) 3-Temperley 0; Brown (Puerto Madryn) 1-Tristán Suárez 0; Belgrano 0-Estudiantes (Río Cuarto) 0 y Güemes (Santiago del Estero) 1-Almagro 2.

Tuvo fecha libre Flandria.

+Posiciones: Belgrano de Córdoba 43 puntos; San Martín de Tucumán 37; Brown de Adrogué 35; All Boys e Instituto de Córdoba 34; Almagro 32; Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Guillermo Brown de Puerto Madtyn 31; Independiente Rivadavia de Mendoza, San Martín de San Juan y Estudiantes de Río Cuarto 29; Chacarita Juniors y Estudiantes de Buenos Aires 28; Deportivo Madryn 27; Chaco For Ever, Agropecuario de Carlos Casares y Deportivo Maipú de Mendoza (se le descontaron 3 puntos) 26;

Quilmes, Deportivo Riestra y Ferro 25; Defensores de Belgrano, Nueva Chicago, Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Alvarado de Mar del Plata 24; Mitre y Deportivo Morón 22; Almirante Brown 21; Sacachispas y Atlanta 20; Flandria, Güemes de Santiago del Estero, Temperley y San Telmo 19; Atlético de Rafaela 18; Villa Dálmine 16; Tristán Suárez 13; y Ramón Santamarina de Tandil 10. (Télam)