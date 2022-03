Brown de Adrogué y Deportivo Riestra, que empataron con Estudiantes de Río Cuarto y San Telmo, respectivamente, en partidos de la sexta fecha, dejaron pasar hoy la chance de subirse a la punta del torneo de la Primera Nacional de fútbol, que sigue en manos de Belgrano de Córdoba.

Brown empató en Adrogué con Estudiantes de Río Cuarto 1 a 1: el defensor Nicolás Ihitz (expulsado a los 35m del complemento) abrió el marcador para el visitante a los 40m de la primera parte y tres minutos después el atacante Oscar Belinetz lo igualó para el conjunto dirigido por Pablo Vicó.

Riestra, en tanto, también empató, pero fue 0 a 0 y de visitante con San Telmo. Otro resultado: San Martín (SJ) 4 - Villa Dálmine 0.

Luego jugarán Tristán Suárez-Nueva Chicago, Agropecuario Argentino-Deportivo Maipú de Mendoza e Instituto de Córdoba-Quilmes.

-Resumen de la sexta fecha:

-Viernes: Sacachispas 3 - Independiente Rivadavia 1 y Atlanta 1 - Almirante Brown 0.

-Hoy: Brown (Adrogué) 1 -Estudiantes (Río Cuarto) 1, San Telmo 0 -Deportivo Riestra 0, San Martín (San Juan) 4 -Villa Dálmine 0, Atlético Rafaela-Temperley, Tristán Suárez-Nueva Chicago y Agropecuario-Deportivo Maipú (Mendoza) e Instituto-Quilmes.

-Mañana:15:30, Defensores de Belgrano-Alvarado (Mar del Plata); 16:00, Estudiantes (Buenos Aires)-Gimnasia (Jujuy) y Guillermo Brown (Puerto Madryn)-Deportivo Morón y Chacarita-Deportivo Madryn; 17:00, Gimnasia (Mendoza)-Güemes (Santiago del Estero); 18:00, San Martín (Tucumán)-Almagro; 18:30, Chaco For Ever-Belgrano (TyC Sports); 19:30, Mitre (Santiago del Estero)-Ferro; 20:00, Santamarina-Flandria.

-Posiciones: Belgrano, 13 puntos; Brown (A), Riestra y Brown (PM), 12; Almirante Brown, 11; San Matín (T) y Almagro, 10; All Boys, Deportivo Maipú e Instituto, 9; Deportivo Madryn, Chacarita, Gimnasia (J) e Independiente Rivadavia, 8; Alvarado, Quilmes, Sacachispas, Chaco For Ever y San Martín (SJ), 7; Atlanta, San Telmo y Estudiantes (RC), 6; Defensores de Belgrano, Nueva Chicago, 5; Gimnasia (M), Rafaela, Santamarina, Temperley, Tristán Suárez, Sacachispas, Ferro y Flandria, 4; Estudiantes (BA), Morón, Güemes (SdE) y Villa Dálmine, 3; Agropecuario 2; Mitre (SdE),1. (Télam)