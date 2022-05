Brown de Adrogué, ubicado entre los primeros pese a contar con un acotado presupuesto, visitará a Agropecuario Argentino de Carlos Casares, que suma 10 partidos invicto, en uno de los dos partidos a jugarse hoy en el inicio de la 17ma. fecha de la Primera Nacional.

El encuentro se jugará en el Estadio Ofelia Rosenzuaig desde las 20.10 y será televisado por TyC Sports.

Belgrano es el puntero con 37 unidades, seguido por San Martín de Tucumán con 32 y que tendrá fecha libre, ubicándose luego este sorprendente Brown con 30.

Brown siempre está arriba, en silencio con un entrenador trabajador como Pablo Vicó que fue homenajeado la semana pasada cuando la dirigencia del club le puso su nombre a una de las tribunas del estadio. La formación de Adrogué suma dos triunfos seguidos y ocho visitas sin derrotas con cuatro triunfos y cuatro empates.

Agropecuario obtuvo apenas dos puntos sobre 15 en las primeras fechas y cuando parecía que era candidato al descenso llegó el entrenador Diego Osella y ahora esta 14to. con 22 unidades, buscando un puesto en el reducido y 10 fechas invicto con cinco triunfos y cinco empates.

La programación completa de la fecha 17 es la siguiente:

. Hoy:

. A las 18: Independiente Rivadavia-Estudiantes de Buenos Aires

. A las 20-10: Agropecuario-Brown de Adrogué (por TyC Sports).

. Mañana:

. A las 15.10: Instituto de Córdoba-Chacarita Juniors (por TyC Sports) y Nueva Chicago-Chaco For Ever (por DirecTV).

. A las 15.30: Sacachispas-Guillermo Brown y Flandria-Villa Dálmine.

. A las 18: Tristán Suárez-Defensores de Belgrano.

. A las 19.10: Quilmes-Atlanta (por TyC Sports).

. Domingo:

. A las 15: Deportivo Madryn-Güemes.

. A las 15.10: Estudiantes de Río Cuarto-All Boys (por TyC Sports).

. A las 15.30: Deportivo Maipú-San Martín de San Juan y Gimnasia y Esgrima de Jujuy-Almirante Brown.

. A las 16: Alvarado-Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

. A las 17: Mitre-Atlético de Rafaela.

. A las 17.10: Temperley-Belgrano de Córdoba (por TyC Sports).

. A las 19.10: Ferro-Santamarina (por TyC Sports).

. A las 21.10: Almagro-San Telmo (por TyC Sports).

. Lunes:

. A las 21.10: Deportivo Morón-Deportivo Riestra (por TyC Sports).

. Posiciones:

Belgrano de Córdoba 37 puntos; San Martín de Tucumán 32; Brown de Adrogué 30; Estudiantes (BA) 27; Chacarita y All Boys 26; Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Almagro 25; Chaco For Ever, Deportivo Madryn, Instituto y Estudiantes de Rio Cuarto 24; Guillermo Brown 23; Agropecuario y Quilmes 22; San Martín de San Juan e Independiente Rivadavia 21; Deportivo Maipú (se le descontaron 3 puntos), Riestra y Alvarado 20; Almirante Brown, Nueva Chicago y Defensores de Belgrano 19; Atlanta, Deportivo Morón y Gimnasia y Esgrima de Jujuy 17; Ferro y Temperley 16; San Telmo 15; Atlético de Rafaela, Mitre, Sacachispas y Villa Dálmine 14; Güemes 13, Flandria 12; Tristán Suárez 10 y Santamarina 9. (Télam)