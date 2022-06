Brown, de Adrogué venció hoy a Tristán Suárez por 1 a 0, como local y pasó a escoltar al líder Belgrano, de Córdoba, en uno de los encuentros que le dieron continuidad a la 18va. fecha del principal torneo del ascenso.

El defensor Enzo Ortiz marcó a los 31 minutos de la segunda parte para los dirigidos por el histórico Pablo Vicó, que con esta conquista celebraron el noveno triunfo en el campeonato.

El resultado colocó a Brown en el segundo lugar con 34 puntos, mientras que Tristán Suárez se mantiene en zona de descenso con sólo 10 unidades.

Otros resultados de la jornada: San Telmo 1 (Cristian Medina)-Nueva Chicago 1 (Paul Charpentier); Atlético Rafaela 1 (Claudio Bieler) -Sacachispas 1 (Alan Sombra).

Luego jugarán Güemes (Santiago del Estero)-Estudiantes (Río Cuarto), Santamarina-Mitre (Santiago del Estero) y el líder Belgrano-Deportivo Morón.

La 18va. fecha de la Primera Nacional se desarrolla así:

-Viernes: Atlanta 0-Independiente Rivadavia 2 (doblete de Eladio Ramos).

-Sábado: Chaco For Ever 2 (Martín Garnerone y Gastón Novero)-Deportivo Maipú 2 (Álvaro Veliez y Damián De Hoyos); San Martín (San Juan) 2 (Matías Giménez y Sebastián Penco)-Quilmes 1 (Federico González); Chacarita 1 (Ricardo Blanco)-Agropecuario 1 (Brian Blando); All Boys 3 (doblete de Octavio Bianchi y Nicolás Barrientos)-Alvarado 1 (Iván Molinas); y Estudiantes (BA) 1 (Lautaro Parisi)-Ferro 2 (Walter Núñez y Emiliano Ellacopulos).

-Lunes 6: Deportivo Riestra-Deportivo Madryn, 15:30; Villa Dálmine-Temperley, 18:10 (TyC Sports); y Defensores de Belgrano-San Martín (Tucumán), 21:10 (TyC Sports).

-Martes 7: Almirante Brown-Flandria, 18:10 (TyC Sports).

Tiene fecha libre Gimnasia, de Jujuy.

+Posiciones: Belgrano 38; Brown (A) 34; San Martín (T) 32; All Boys e Instituto 30; Gimnasia (M) 29; Almagro 28; Chacarita, Independiente Rivadavia, Brown (PM) y Estudiantes (BA) 27; Estudiantes (RC) 26; Chaco For Ever y San Martín (SJ) 25; Deportivo Madryn y Agropecuario 24; Nueva Chicago 23; Deportivo Maipú (se le descontaron 3 puntos), Quilmes, Defensores de Belgrano y Ferro 22; Riestra y Alvarado 21; Atlanta y Gimnasia (J) 20; Alte.Brown 19; Morón 18; Güemes (SdE) y Temperley 17; Atlético Rafaela, Mitre (SdE), Sacachispas y San Telmo 16; Flandria 15; Villa Dálmine 14; Tristán Suárez y Santamarina 10. (Télam)