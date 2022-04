Brown de Adrogué perdió hoy por 2 a 1 como local ante Deportivo Maipú de Mendoza y no pudo alcanzar a Belgrano de Córdoba -que jugará mañana- en la punta de la tabla de posiciones de la Primera Nacional.

En un partido parejo, el equipo mendocino dio la sorpresa y dejó a Brown de Adrogué sin invicto con goles de Fausto Montero a los 24 minutos del primer tiempo y Nicolás Del Priore a los 35' de la segunda mitad.

El empate transitorio para los de Adrogué lo había anotado Matías Sánchez a los 15 minutos del segundo periodo.

La jornada continuará con los siguientes partidos:

MIRÁ TAMBIÉN Lanús recibirá al entonado Aldosivi en busca de la recuperación

Instituto-Sacachispas (14:40, TyC Sports); San Telmo-Gimnasia (Jujuy), Brown (Puerto Madryn)-Almagro y Tristán Suárez-Ferro (15:30); Chacarita-Nueva Chicago (16:40, TyC Sports); Chaco For Ever-Flandria (18).

-Mañana: Defensores de Belgrano-Quilmes (17:05, TyC Sports); Güemes (Santiago del Estero)-Belgrano (19:10, TyC Sports); Santamarina-Estudiantes (Río Cuarto) (20:30) y San Martín (Tucumán)-Independiente Rivadavia (Mendoza) (21:10, TyC Sports). Tiene fecha libre Deportivo Riestra.

Posiciones:

Belgrano 22 puntos; Brown 19; San Martín (T) 18; Riestra e Instituto 17; Almirante Brown y Brown de Puerto Madryn 16; Deportivo Maipú 15 (x); Atlanta, Chacarita, All Boys, Deportivo Madryn y Estudiantes (BA) 14; Chaco For Ever, San Martín (SJ), Agropecuario y Estudiantes (RC) 13; Gimnasia (M), Rafaela y Defensores de Belgrano 12; Quilmes, Nueva Chicago, Morón e Independiente Rivadavia 11; Gimnasia (J), Almagro y Alvarado 10; Sacachispas 9; Flandria y Temperley 8; Ferro y San Telmo 7; Santamarina 6; Tristán Suárez (x) 5; Güemes y Mitre 4.

MIRÁ TAMBIÉN Azconzábal dejó la dirección técnica de Atlético Tucumán

(x) Tienen su partido suspendido por incidentes en el primer tiempo (44m.). Ganaba Maipú por 1-0. (Télam)