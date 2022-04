Brown de Adrogué, invicto y silenciosamente ubicado en los primeros puestos con Pablo Vicó como DT, recibirá mañana a Deportivo Maipú, de Mendoza, con la chance de vencer e igualar al líder Belgrano, hasta el lunes próximo cuando visite a Mitre de Santiago del Estero.

El partido se jugará en el Estadio Lorenzo Arandilla, en la localidad bonaerense de Adrogué, desde las 11, con el arbitraje de Jorge Broggi.

La fecha se completará mañana con: 17.05, Defensores de Belgrano-Quilmes (TyC), 19.10, Güemes de Santiago del Estero- Belgrano de Córdoba (TyC), 20.30, Santamarina-Estudiantes de Río Cuarto y 21.10, San Martín de Tucumán-Independiente Rivadavia (TyC).

Belgrano es el puntero con 22 puntos y Brown le sigue con 19, por consiguiente los de Adrogue si ganan ante los mendocinos lo igualarán en lo más alto.

Brown suma 10 fechas sin derrotas y siempre apostando al trabajo, sin estridencias y un estilo que es una marca registrada, Vicó hace 12 años que es el entrenador, se mantiene en los primeros puestos.

Maipú (12 unidades) ascendió la temporada pasada y por ahora alterna buenas con malas en una campaña que le permite estar a seis unidades de los últimos, que al fin de cuentas es el objetivo del equipo que dirige Juan Manuél Sara.

En Córdoba, Instituto (17), invicto y con 11 compromisos sin derrotas, está obligado a vencer a Sacachispas (9) para acercarse a Belgrano. Pero el "Lila" no es un rival simple, son seis los partidos en los cuales no pierde pero apenas ganó uno de ellos.

En San Martín, Chacarita (14) jugará ante Nueva Chicago (11) en un partido "caliente" del ascenso metropolitano. El "Funebrero" ganó dos cotejos seguidos con Pablo Centrone como DT, mientras que el "Matador" llega con cinco fechas imbatido con tres igualdades seguidas.

Posiciones: Belgrano 22 puntos; Brown 19; San Martín (T) 18; Riestra e Instituto 17; Almirante Brown y Brown de Puerto Madryn 16; Chacarita 14; All Boys, Atlanta, Chaco For Ever, Deportivo Madryn, Estudiantes (BA) y Estudiantes (Río IV) 13; Deportivo Maipú (x) y Defensores de Belgrano y Rafaela 12; Quilmes, Independiente Rivadavia y Nueva Chicago 11; Agropecuario, Morón, San Martín de San Juan, Alvarado, Gimnasia de Jujuy y Almagro 10; Gimnasia de Mendoza y Sacachispas; Temperley y Flandria 8; Ferro, San Telmo y Villa Dálmine 7; Santamarina 6; Tristán Suárez (x) 5; Mitre y Güemes 4

(x) tienen su partido suspendido por incidentes en el primer tiempo (44m.). Ganaba Maipú por 1-0. (Télam)