Brown de Adrogué le ganó hoy a Deportivo Morón por 1 a 0, como local, y es el nuevo líder de la Primera Nacional, en uno de los partidos adelantados de la cuarta fecha.

El defensor Lucas Balbi marcó a los 36m de la segunda parte para festejar el tercer triunfo del equipo dirigido por Pablo Vico, resultado que lo colocó en la cima del torneo con 10 puntos. Morón en cambio todavía no ganó y es 26to con 3 unidades.

Ambos equipos terminaron con 10 jugadores: Morón sufrió la expulsión por doble amonestación del delantero Santiago Coronel a los 21 minutos del segundo tiempo y el ingresado defensor Jacobo Mansilla vio la roja directa a los 33 del mismo período.

Luego jugarán Tristán Suárez-Alvarado de Mar del Plata y San Martín de Tucumán-Estudiantes de Río Cuarto.

=Resumen de la cuarta fecha de la Primera Nacional=

-Hoy; Brown (A) 1 - Deportivo Morón 0, Tristán Suárez-Alvarado y San Martín (Tucumán)-Estudiantes (RC).

-Mañana: 17:00, Atlanta-Belgrano y Defensores de Belgrano-Deportivo Madryn; 18:00, Agropecuario-Almagro; 19:30, Instituto-Nueva Chicago (TyC Sports); 21:30, Estudiantes (BA)-Villa Dálmine (TyC Sports).

-Domingo 6: 17:00, Brown (Puerto Madryn)-Flandria, Chacarita-Temperley (TyC Sports) y Sacachispas-Deportivo Maipú (Mendoza); 17:30, San Martín (SJ)-Riestra; 19:00, Atlético Rafaela-Gimnasia (J); 19:30, Chaco For Ever-Güemes (SdE); 21:00, Mitre (SdE)-Quilmes.

-Lunes 7: 17:00, San Telmo-All Boys (TyC Sports); 19:05, Santamarina-Almirante Brown (TyC Sports); Ferro-Independiente Rivadavia (Mendoza) (TyC Sports). Libre: Gimnasia de Mendoza

- Posiciones: Brown (A), 10 puntos; Belgrano 9; Deportivo Riestra, All Boys, San Martín (T) y Deportivo Maipú 7; Almirante Brown, Guillermo Brown y Almagro 6; Gimnasia (J), Chaco For Ever, Estudiantes (RC) e Instituto 5; Independiente Rivadavia, Deportivo Madryn, San Martín (SJ) y Chacarita 4; Gimnasia (M), Atlanta, Santamarina, Temperley, Quilmes, Tristán Suárez, Alvarado, Ferro y Morón, 3; Estudiantes (BA), Sacachispas, Nueva Chicago, Güemes y Defensores de Belgrano 2; Atlético de Rafaela, Mitre (SDE), Agropecuario, San Telmo, Flandria y Villa Dálmine 1. (Télam)