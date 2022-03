Brown de Adrogué y Deportivo Riestra empataron ante Deportivo Madryn y Chaco For Ever, respectivamente, y no pudieron darle alcance a Belgrano de Córdoba, que quedó solo en la cima de la Primera Nacional, en la continuidad de la quinta fecha.

De los dos, el que más sufrió el empate fue Brown: lo ganaba de visitante con un gol de Elías Contreras (39m ST), pero Deportivo Madryn lo empató en el sexto minuto de descuento de la etapa final con un tanto de Mauro Peinipil.

Deportivo Riestra, en su casa, también igualó 1 a 1 con Chaco For Ever. Walter Acuña (12m PT) marcó para el local y Gonzalo Lucero (45m PT) empató para la visita.

Ambos equipos terminaron con 10: fueron expulsados Francisco Baranosky (Riestra) y Matías Romero (Chaco For Ever).

MIRÁ TAMBIÉN Boca Juniors pierde con Flamengo en el Básquetbol de la Champions League Américas

Otros resultados: Quilmes 1 - Sacachispas 1 y Flandria 2 - Atlético Rafaela 1. Luego jugarán Temperley-Guillermo Brown (Puerto Madryn), Almirante Brown-Estudiantes (Buenos Aires) y Güemes (Santiago del Estero)-San Telmo.

- Resumen de la fecha -

-Jueves: Villa Dálmine 0 - Atlanta 0.

-Ayer: Almagro 1 - Tristán Suárez 0; Belgrano 2 - San Martín (San Juan) 0 y Estudiantes (Río Cuarto) 0 - Defensores de Belgrano 2.

MIRÁ TAMBIÉN Son esos triunfos que se disfrutan doble, dijo Palermo tras la victoria de Aldosivi ante Tigre

-Hoy: Quilmes 1 - Sacachispas 1, Deportivo Madryn 1 - Brown (Adrogué) 1, Flandria 2 - Atlético Rafaela 1 y Riestra 1 - Chaco For Ever 1.

-Mañana: 17:00, Deportivo Maipú (Mendoza)-Instituto, Gimnasia (Jujuy)-Santamarina y All Boys-Gimnasia (Mendoza); 17:05, Deportivo Morón-Chacarita (TyC Sports); 19:00, Alvarado (Mar del Plata)-San Martín (Tucumán); 20:00, Independiente Rivadavia (Mendoza)-Mitre (Santiago del Estero).

-Lunes 14: 19:10, Nueva Chicago-Agropecuario (Direct TV).

Libre: Ferro Carril Oeste.

-Posiciones: Belgrano, 13 puntos; Brown (A) y Riestra, 11; San Martín (T), Brown (PM) y Almagro, 10; Brown (PM), 9; All Boys, Deportivo Maipú, Instituto y Deportivo Madryn, 8; Quilmes, Almirante Brown y Chaco For Ever, 7; Independiente Rivadavia, Temperley, Atlanta, Chacarita, Gimnasia (J), Defensores de Belgrano y Estudiantes (RC), 5; Atlético Rafaela, Santamarina, Alvarado, Tristán Suárez, Sacachispas, Ferro, San Martín (SJ) y Flandria, 4; Gimnasia (M), Estudiantes (BA), Morón, Güemes (SdE) y Dálmine, 3; Agropecuario, Nueva Chicago y San Telmo, 2; Mitre (SdE), 1. (Télam)