El extremo argentino Brian Mansilla convirtió hoy un gol para FC Oremburg, que igualó 2-2 con Rostov, en el partido que cerró la realización de la 22da. Fecha de la Premier League del fútbol de Rusia.

El jugador rosarino, de 25 años, abrió la cuenta a los 14 minutos de la primera etapa.

De esta manera, el exvalor de Racing Club, Gimnasia La Plata y Platense consiguió su segundo tanto en la temporada, al cabo de 17 presentaciones, según reflejó ‘Soccerway’.

En el FC Oremburg, que lleva cuatro sin perder y ocupa la octava colocación con 33 unidades, también se alistaron los argentinos Matías Pérez (ex Lanús), Gabriel Florentín (ex Argentinos Juniors) y Lucas Vera (ex Huracán).

Rostov está segundo en la clasificación con 45 puntos, a 9 de distancia del líder Zenit San Petersburgo.

En otro resultado de la jornada, en duelo disputado el sábado último, CSKA Moscú, con un gol del mediocampista colombiano Jorge Carrascal (ex River Plate), le ganó fácil a Khimki.

Mientras que Zenit San Petersburgo, con el ingreso del centrocampista de contención, Wilmar Barrios (ex Boca Juniors), derrotó por 2-1 a Lokomotiv Moscú. (Télam)