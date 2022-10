El ex delantero de Racing Club y Ferro, entre otros equipos, Brian Fernández fue detenido esta tarde por la Policía de Santa Fe por arrojarle piedras a un colectivo de la línea 5. El futbolista fue trasladado a la Seccional 18° después de ser retenido por la Policía de Santa Fe en una parada de la Línea 5 de colectivos ubicada en la esquina de Avenida Santa Fe y Teniente Loza, en donde Fernández estaba causando disturbios y arrojó piedras a uno de los buses. Según los detalles que brindaron los agentes policiales y un video capturado por un testigo, el atacante estaba sin remera y tuvo que ser contenido por al menos diez policías, a los cuáles empujó e insultó, mientras que los oficiales afirmaron que estaba bajo los efectos de estupefacientes y se golpeó en la boca dentro de la patrulla. No es la primera vez que Brian Fernández es noticia por temas ajenos a lo futbolístico, ya que en el pasado ha tenido problemas con una fuerte adicción a las drogas que lo llevó a no ser tenido en cuenta por los clubes en los que jugó por no asistir a las prácticas durante varios días. En su último paso por Ferro, y anteriormente en Deportivo Madryn, tuvo que ser descartado por los entrenadores por repetidas faltas a los entrenamientos. FIG/GAM NA