El argentino Brian Castaño, campeón superwelter OMB, enfrentará mañana en pelea unificatoria al estadounidense Jermell Charlo, monarca AMB, CMB y FIB de la categoría, en una pelea que lo puede consagrar como el primer pugilista latinoamericano en ostentar las cuatro coronas en la misma división.

El combate se realizará en el AT&T Center en San Antonio, Texas, el mismo escenario en el que Emanuel Ginóbili se alzó con los Spurs con cuatro anillos de la NBA y será televisada por las señales de cable TyC Sports desde las 20, ESPN desde las 20 y TyC Sports Play en forma online.

La topada de mañana en la ciudad que se hizo famosa por la batalla de El Álamo entre Estados Unidos y México es la más importante para el boxeo argentino de los últimos años, a la misma altura de los dos combates de Marcos "El Chino" Maidana en 2014 con esa mega estrella que fue y es Floyd Mayweather.

Y es la más importante en muchos años porque Castaño podría lograr las cuatro coronas, algo que todavía no consiguió el Canelo Alvarez, el boxeador top del momento, y también por la jerarquía de su rival.

Castaño se alzó con el título interino superwelter en noviembre de 2016 al noquear en seis rounds al puertorriqueño Emanuel De Jesús en González Catán y la defendió en Francia ante los locales Michel Soro y Cedric Vitu, y ya como campeón regular igualó en Nueva York con el cubano Erislandy Lara.

Renunció a la corona en 2019 y la recuperó el 13 de febrero de este año superando claramente por puntos al brasileño Patrick Teixeira, en el Fantasy Springs Resort Casino de Indio, estado de California.

Castaño se preparó largamente para esta pelea y comenzó una concentración en Los Ángeles a fines de abril, dos días después de su casamiento. La de mañana es la pelea que soñó desde pequeño cuando miraba las peleas de su padre y asistente Carlos, boxeador profesional en los '90.

El pugilista nacido en Isidro Casanova hace 31 años, simpatizante de Almirante Brown, con 189 peleas de amateur (solo 5 derrotas y 5 empates) y un record profesional de 17 victorias (12 ko) en otras tantas peleas, llega a este combate en magníficas condiciones físicas y mentales. Tiene claro quien es el rival y cuáles son sus chances.

El "va a ser una guerra, no los voy a defraudar" que dejó ayer como título en la conferencia de prensa dan pistas de que no lo intimida la envergadura del combate y de que confía en sus chances de victoria. Y no se equivoca porque tiene la suficiente fortaleza para sostener sus palabras.

Charlo, también de 31 años, nacido en Richmond, Texas, y residente en Houston, es uno de los boxeadores que apadrina Floyd Mayweather, al igual que su hermano gemelo Jermall, actual monarca mediano CMB.

Ganó la corona CMB de la categoría en mayo de 2016 noqueando en ocho rounds a John Jackson y lo defendió con éxito ante Charles Hatley, Erickson Lubin y Austin Trout, pero lo perdió en diciembre de 2018 ante su compatriota Tony Harrison, en decisión unánime.

Recuperó el título CMB en diciembre de 2019 ante el mismo Harrison, a quien noqueó en 11 rounds y agregó los cinturones AMB y FIB noqueando en ocho vueltas al dominicano Jeison Rosario en Uncasville.

Charlo, favorito en las apuestas, tiene una foja de 34 victorias (18 ko) y 1 derrota, y es nueve centímetros más alto que el argentino, lo que le da más alcance y por lo que seguramente tratará de pelear en la media y larga distancia.

El árbitro del combate será el panameño Héctor Afú y los jurados serán los estadounidenses Tim Cheatham (de Nevada) y Steve Weisfeld (de Nueva Jersey), y el puertorriqueño Nelson Vázquez.

Afú participará por primera vez en combates de Castaño y de Charlo, aunque fue arbitró nueve peleas de título mundial de argentinos, la más recordada la de Marcela "La Tigresa" Acuña y Alejandra "Locomotora" Oliveras en el Luna Park en 2008 por los títulos supergallo AMB y CMB, y en tres veces ocasiones actuó como juez. (Télam)