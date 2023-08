El argentino Brian Blando marcó un doblete en la victoria 5 a 2 de O'Higgins frente Universidad de Chile en el cierre de la fecha 20 de la Liga chilena en el Estadio Santa Laura, al norte de la ciudad de Santiago.

El ex Lanús llegó a los tres goles en el campeonato y le dio la victoria al equipo que dirige el argentino Juan Manuel Azconzábal. Este resultado lo deja en el puesto 12 con 23 puntos. Facundo Castro, Antonio Díaz y Arnaldo Castillo marcaron los tres goles restantes. Jeison Fuentealba anotó el segundo gol de Universidad en el último minuto del partido y de penal.

Universidad de Chile de los argentinos Nery Domínguez, ex Racing; Emmanuel Ojeda, ex Rosario Central; Leandro Fernández, ex Independiente, y Federico Mateos, ex San Telmo, llegó a su cuarta derrota consecutiva en el campeonato. Los dirigidos por su compatriota Mauricio Pellegrino se encuentran en el octavo lugar con 29 puntos y actualmente están quedando afuera de los puestos de Copas Internacionales.

En la próxima fecha O'Higgins jugará frente a Club de Deportes Copiapó y Universidad de Chile contra Curicó Unido. (Télam)