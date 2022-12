La selección brasileña prolongó hoy su racha positiva en los octavos de final de un Mundial, ya que no pierde en esa instancia desde Italia 1990, cuando fue eliminado por la Argentina de Diego Maradona al caer por 1-0. En esta ocasión, el elenco "verdeamarelho" goleó por 4 a 1 a Corea del Sur en Qatar 2022. De esta manera, la última vez que perdió en esta instancia fue el 24 de junio de 1990 cuando perdió por 1-0 frentre al elenco albiceleste en el Stadio Delle Alpi. Aquel mediodía de junio en la ciudad de Turín, en Italia, Brasil llegaba a octavos de final como uno de los mejores primeros de la fase de grupos ante un equipo albiceleste que clasificó a la fase final como uno de los mejores terceros en una modalidad de organización mundialista que ya no corre desde 1994. La "Canarinha" fue ampliamente superior al equipo argentino aquel día pero, a pesar de ello, no pudo abrir nunca el marcador y, gracias a la genialidad de Maradona ante la férrea marca brasileña, Claudio Paul Caniggia quedó solo ante Taffarel a quien eludió y anotó el agónico 1-0 definitivo con el que la albiceleste elimino a Brasil de la Copa del Mundo de Italia 1990. De ahí en más, Brasil disputó –incluyendo a Qatar- ocho mundiales donde en todos superó la instancia de octavos de final donde en cuatro llegó a cuartos de final (2006, 2010, 2018 y ahora 2022), en dos fue campeón (1994 y 2002 ), uno fue finalista (1998) y solo una vez quedó en semifinales cuando lo aplastó Alemania por 7 a 1 en su Mundial de 2014, partido disputado en el Estadio Mineirao. En relación al plano colectivo de las estadísticas del "Pentacampeón", es la segunda vez en la historia de los Mundiales que Brasil marca cuatro goles en el primer tiempo siendo la primera ante México, en Suecia 1954, donde llegó hasta cuartos de final siendo eliminado por Hungría, que lo venció 4-2. Además, con su tanto de penal ante Corea del Sur, Neymar Junior se convirtió en el tercer futbolista brasileño en marcar en tres Copas del Mundo diferentes uniéndose a Pelé y Ronaldo Nazario, quien supo ser máximo goleador histórico de los Mundiales. AMP/GAM NA