Brasil derrotó esta noche sobre la hora por 1 a 0 como visitante a Perú y se mantuvo así en lo más alto de la tabla junto a la Argentina, en el cierre de la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. En el último minuto del cotejo, Neymar envió un magistral tiro de esquina y Marquinhos se anticipó a todos en el primer palo para marcar el gol del triunfo. La próxima doble fecha FIFA, a disputarse a mediados de octubre, tendrá a Brasil recibiendo a Venezuela, mientras que Perú viajará a Santiago para enfrentar a Chile por la tercera fecha de las Eliminatorias. El equipo "Verdeamarelho" y la Argentina suman 6 puntos, Colombia tiene 4, Uruguay, Ecuador y Venezuela acumulan 3, Paraguay, Perú y Chile llevan 1 y cierra Bolivia sin unidades. El conjunto brasileño dominó gran parte del encuentro y tuvo las opciones más claras de marcar pero se topó con un seleccionado peruano bien firme en el fondo que le cerró los caminos y aprovechó los espacios para lastimar las veces que pudo. El arquero local, Pedro Gallese, fue la figura del partido con varias salvadas de su valla. A los 29 minutos, el equipo brasileño ejecutó un centro desde la parte derecha de la cancha que conectó Richarlison con la cabeza para el gol de la visita en Lima

No obstante, el árbitro argentino Fernando Rapallini decidió cobrar posición adelantada después del remate del delantero. La queja de los brasileños fue que tardó demasiado en chequear la jugada en el VAR. Para la segunda etapa, Brasil no pudo ante un Perú muy bien parado en el fondo de la cancha. El local le cerró muy bien los espacios y no lo dejó desbordar, algo que los brasileños utilizan para abrir el juego a sus anchas

El equipo rojo y blanco aprovechó el adelantamiento de las líneas del visitante para lastimar de contraataque, aunque le costó definir con claridad. FIG/GAM NA