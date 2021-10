Brasil dejó sus primeros dos puntos en estas Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 recién en su décimo partido, el que empató hoy en Barranquilla ante el local, Colombia, sin abrir el marcador, por la quinta fecha pendiente de marzo pasado.

Los brasileños llegaron así a los 28 puntos en la competencia, la cantidad estimada para que cualquier selección pueda alcanzar un lugar en la próxima cita mundialista, algo eventual cuando todavía quedan 21 puntos en juego.

Por su parte Colombia se mantuvo en ese quinto puesto que hoy lo deja en el Repechaje, pero este punto puede resultar una "inversión" de los dirigidos por Reinaldo Rueda, ya que el próximo jueves estarán recibiendo al Ecuador de Gustavo Alfaro que hoy cayó 2 a 1 en su visita a Venezuela y se ubican apenas un punto por encima de los colombianos.

Dentro de ese panorama hoy los dos equipos salieron a hacer su juego, Brasil con el retorno de Neymar, que no había actuado en la fecha anterior en Venezuela, donde igualmente los conducidos por Tite se impusieron por 3 a 1, y los locales, como queda dicho, pensando en ganar pero sin despreciar para nada el punto.

Por eso, como suele suceder cuando las ambiciones de unos y otros son las puntualizadas previamente, los partidos salen como salen, con fervor ofensivo al principio y cierto conformismo al final.

Así, mientras tuvieron aire sus conductores, Neymar y el ex riverplatense Juan Fernando Quintero, Brasil y Colombia desarrollaron un juego ambicioso y, consecuentemente, atractivo.

Pero ya al cuarto de hora del complemento ambos estaban aparentemente cansados y sus producciones empezaron a mermar, y con ello simultáneamente los rendimientos de sus equipos.

Así y todo los locales salvaron la ropa a cinco minutos del final por una magnífica atajada de David Ospina, a puro reflejo, cuando la caída de su arco parecía inminente.

Pare entonces Quintero hacía rato que no estaba en cancha, reemplazado justamente apenas superado aquel cuarto de hora inicial del complemento mencionado, mientras que Neymar estaba físicamente, pero su influencia en el partido también había desaparecido hacía un buen rato.

Neymar llegó hoy a los 113 partidos con la camiseta auriverde, superando ya por dos la cantidad de presencias de Pelé en la selección mayor.

Pero lo más preocupante para los aficionados brasileños es que parece haber perdido frescura en los últimos tiempos, desde la pasada Copa América más precisamente, y eso se observa no solamente dentro del campo, sino también fuera de él.

Y la prueba más fehaciente de ello es que en las últimas horas ya anticipó que el Mundial de Qatar que se llevará a cabo entre noviembre y diciembre del año próximo será el último para él.

Para entonces su gran amigo y ahora nuevamente compañero en París Saint Germain, Lionel Messi, ya tendrá 35 años. Neymar recién cumplirá 30 el próximo 5 de febrero de 2022.

- Síntesis -

Colombia: David Ospina; John Stefan Medina, Yerry Mina, Carlos Cuesta y Johan Mojica; Juan Quintero, Jefferson Lerma, Wilmar Barrios y Luis Díaz; Roger Martínez y Radamel Falcao García. DT: Reinaldo Rueda

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Eder Militão y Alex Sandro; Fred, Fabinho, Lucas Paquetá y Neymar, Gabriel Jesús y Gabriel Barbosa. DT: Adenor Bacchi (Tite).

Cambios en el segundo tiempo: 7m. Rafael Santos Borré por Roger Martinez (C) y Mateus Uribe por Lerma (C); 15m. Raphinha por Gabriel Barbosa (B); 18m. Duvan Zapata por Falcao (C); Luis Sinisterra por Quintero (C); Antony por Gabriel Jesús (B) y Thiago Silva por Militão (B).

Amonestados: Lerma y Borré (C).

Cancha: Estadio Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla).

Árbitro: Patricio Loustau (Argentina). (Télam)