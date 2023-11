El seleccionado brasileño de fútbol, con la inclusión de la joven promesa Endrick por primera vez, confirmó hoy los 24 futbolistas convocados de cara a la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Colombia y Argentina.

Sin los lesionados Neymar y Casemiro, el seleccionador Fernando Diniz, flamante DT campeón de la Copa Libertadores con Fluminense ante Boca, citó al delantero de 17 años, quien milita en Palmeiras y a partir de 2024 será jugador de Real Madrid de España.

"Endrick es un jugador que tiene potencial para ser uno de los grandes talentos. No sabemos si esto se confirmará. No es presión, es un premio y una visión de futuro de lo que puede ser este chico. Lleva mucho tiempo produciendo bien y me llama la atención. Convocarlo a él y a otros más señala cuál podría ser el futuro", explicó el entrenador.

Además de Endrick, Diniz también convocó por primera vez al volante Douglas Luiz y los atacantes Pepê, João Pedro y Paulinho, según confirmó la página oficial de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

La lista completa de citados en Brasil es la siguiente:

Arqueros: Alisson (Liverpool de Inglaterra), Ederson (Manchester City de Inglaterra) y Lucas Perri (Botafogo de Brasil)

Defensores: Emerson (Tottenham de Inglaterra), Renan Lodi (Olympique Lyon de Francia), Carlos Augusto (Inter de Italia), Bremer (Juventus de Italia), Gabriel Magalhães (Arsenal de Inglaterra), Marquinhos (PSG de Francia) y Nino (Fluminense de Brasil).

Volantes: André (Fluminense de Brasil), Bruno Guimarães (Newcastle de Inglaterra), Douglas Luiz (Aston Villa de Inglaterra), Joelinton (Newcastle de Inglaterra), Raphael Veiga (Palmeiras de Brasil), Rodrygo (Real Madrid de España).

Delanteros: Endrick, Gabriel Jesus y Gabriel Martinelli (Arsenal de Inglaterra), Vinicius Junior (Real Madrid de España), João Pedro (Brighton And Hove de Inglaterra), Paulinho (Atlético Mineiro de Brasil), Pepê (Porto de Portugal) y Raphinha (Barcelona de España).

Brasil, que marcha tercero en Eliminatorias Sudamericanas con 7 puntos, visitará a Colombia el próximo 16 de noviembre en la ciudad de Barranquilla y el 21 será local ante Argentina, en el mítico Maracaná de Río de Janeiro. (Télam)