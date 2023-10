El delantero de Independiente Braian Martínez definió como "una noche soñada" la vivida hoy en el Cilindro de Avellaneda, donde su equipo se impuso 2-0 en el clásico ante Racing Club con asistencia y gol personal, por la vía de un penal.

"Veníamos de un empate y era para pegar el golpe. Nos vamos contento con la victoria. Es una noche soñada, ganar el clásico y en cancha de ellos", declaró apenas terminado el partido.

El "Chaco" Martínez asistió a Alexis Canelo para la apertura del marcador a los 4 minutos, después de una escapada por la banda izquierda, y a los 41 del segundo tiempo definió el partido desde los doce pasos.

"Sabíamos que teníamos que esperar y jugar a espaldas del lateral, del 4 (Gastón Martirena)", explicó sobre la estrategia empleada.

MIRÁ TAMBIÉN Independiente delira en el clásico y enciende la furia del Cilindro contra Gago

En cuanto a su gol, Martínez lo celebró como un desahogo: "En lo personal me estaba costando, el gol no se me daba y estaba bajoneado. Por suerte se me dio en el clásico".

El chaqueño, de 24 años, no convertía desde el 17 de julio pasado (vs. Central Córdoba de Santiago del Estero) y logró hoy su cuarto tanto en el "Rojo" en 69 presencias. (Télam)