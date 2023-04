Brad Check, con la monta del jockey Lautaro Balmaceda ganó hoy por medio cuerpo sobre The Best Hit el Clásico Lord At War, una prueba de 1.200 metros con un premio de 1.650.000 pesos que fue disputada en el noveno turno de la reunión hípica en el hipódromo de San Isidro.

El ganador, un hijo de Safety Check, pagó un buen dividendo de 14,15 por boleto y empleó un tiempo de 1m 09s 66/100 para lasa 12 cuadras de arena seca.

Vida Amorosa salió rápido de las gateras para agarrar la punta. Fue seguida de cerca por The Best Hit y también por Brad Check. A sí fueron entrando a la recta final.

En los 550 metros finales Brad Check se metió por el lado de los palos, mientras que The Best Hit se le puso al lado un poco más abierto. Los dos caballos comenzaron un lindo duelo.

En los últimos 300 metros parecía que la victoria iba a quedar en manos de The Best Hit , pero no fue así. Brad Check se repuso , volvió a correr firme y puso mucho corazón para cruzar en primer lugar.

Hubo medio cuerpo entre Brad Check y The Best Hit, que a su vez venció por un cuerpo y medio a Secreto Boy. Los parciales fueron de 22s 97/100 para los 400 metros y de 46s 05/100 para los 800 metros.

Brad Check fue muy bien corrido por el jinete Lautaro Balmaceda y consiguió su cuarto triunfo oficial sobre 25 carreras. Hoy corrió con mucho corazón, fundamentalmente en los últimos 250 metros cuando The Best Hit le había sacado una mínima ventaja. Puso mucho "cuore" y ganó a lo guapo. (Télam)