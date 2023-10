Botafogo, que es líder del Brasileirão, de visitante le ganó por 2 a 0 al Fluminense, rival de Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores por la fecha 26 del campeonato de Brasil en el Estadio Maracaná, sede de la final del torneo Conmebol.

Los goles para la victoria del líder del Brasileirão los hicieron, en una ráfaga de pocos minutos los brasileños Júnior Santos (20m. PT) y Tiquinho Soares (22m. PT), que es el goleador del campeonato de Brasil con 15 tantos.

Con el triunfo, el “Fogão” alcanzó las 55 unidades y le saca 9 a su escolta, Bragantino (46).

En el equipo ganador fueron titulares los argentinos Víctor Cuesta (ex Independiente) y Leonel Di Plácido (ex Lanús).

Mientras que, en el finalista de la Copa Libertadores fue titular Germán Cano (ex Lanús y Chacarita Juniors), el argentino lleva 36 goles en lo que va del año y es el segundo máximo goleador del 2023, primero está el noruego Erling Haaland con 37.

Más temprano, Internacional le ganó por 3 a 2 a Gremio en el Estadio Beira-Rio, luego de haber quedado eliminado en la Copa Libertadores.

El equipo ganador, dirigido por el argentino Eduardo Coudet, tuvo de titulares a los argentinos Fabricio Bustos (ex Independiente) y a Gabriel Mercado (ex River Plate).

Mientras que, en Gremio fueron titulares Franco Cristaldo (ex Boca Juniors y Huracán) y Walter Kannemann (ex San Lorenzo). Lucas Besozzi (ex Lanús) ingresó en el segundo tiempo.

El delantero uruguayo Luis Suarez descontó el marcador y puso el 2 a 3 en el cierre del partido.

Por otro lado, Fortaleza, equipo finalista de la Copa Sudamericana, le ganó por 3 a 2 de local a América Mineiro en el estadio Castelão.

Para los locales, dirigidos por el argentino Juan Pablo Vojvoda, convirtieron Juan Lucero (ex Defensa y Justicia y Vélez) e Imanol Machuca (ex Unión de Santa Fe), que ingresó en la segunda parte y empató el partido.

El brasileño Bruno Pacheco le dio la victoria al equipo de Vojvoda.

El uruguayo Gonzalo Mastriani aportó por duplicado en el empate de su equipo.

Además, en el “Tricolor do Pici” fueron titulares Tomás Pochettino (ex River Plate) y Emanuel Brítez (ex Unión de Santa Fe).

En el equipo que dirige el argentino Fabián Bustos fue titular Leandro Martínez (ex San Martín de San Juan).

= Cronograma fecha 26 con participación de Argentinos =

Sábado 7 de octubre:

-Goias 4 (Julián Palacios) - Bahia 6.

-Vasco da Gama 0 (Pablo Vegetti y dirigido por Ramón Díaz) - Sao Paulo 0 (Alan Franco).

-Corinthians 1 - Flamengo 1 (Agustín Rossi).

Domingo 8 de octubre:

-Internacional 3 (Fabricio Bustos, Gabriel Mercado y dirigido por Eduardo Coudet) - Gremio 2 (Franco Cristaldo, Walter Kannemann y Lucas Besozzi).

-Palmeiras 1 (José López) - Santos 2 (Julio Furch).

-Fluminense (Germán Cano) 0 - Botafogo 2.

-Fortaleza 3 (Emanuel Brítez, Tomás Pochettino, Juan Lucero, Imanol Machuca y dirigido por Juan Pablo Vojvoda) - America MG 2 (Leandro Martínez y dirigido por Fabián Bustos).

-Paranaense 1 (Lucas Esquivel, Tomás Cuello y Bruno Zapelli) - Bragantino 1.

-Atlético Mineiro 1 (Cristian Pavón, Matías Zaracho y Renzo Saravia) - Coritiba 2.

Sábado 14 de octubre:

-Cuiabá - Cruzeiro a las 21.00 horas.

= Posiciones =

Botafogo 55 puntos; Bragantino 46, Gremio, Palmeiras y Flamengo 44, Fortaleza 42, Fluminense, Atl. Mineiro y Paranaense 41; Sao Paulo 35; Cuiaba y Internacional 32; Corinthians31, Santos y Cruzeiro 30; Bahia 28, Vasco da Gama y Goias 27; Coritiba 20 y América MG 18.

-Del 1 al 6 puestos clasifican a la Copa Libertadores.

-Del 7 al 10 puestos clasifican a la Copa Sudamericana.

-Los últimos cuatro descienden. (Télam)