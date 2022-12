La Selección de Marruecos hizo historia tras vencer a España en la en la definición por penales 3 a 0, luego de igualar sin goles en un aceptable encuentro que disputaron esta tarde en el estadio Education City, en el marco de los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. El arquero de marroquí Yassine Bounou tuvo una destaca actuación en la definición desde los 12 pasos, ya que contuvo los remates de Pablo Sarabia y Sergio Busquets, mientras que Carlos Soler estrelló su tiro en el palo. Por su parte, Abdelhamid Sabiri, Hakim Ziyech, Achraf Hakimi convirtieron sus penales para darle el triunfo a Marruecos, mientras que el arquero de España Unai Simón le contuvo el remate a Badr Benoun. Con esta victoria, Marruecos avanzó a los cuartos de final de la Copa del Mundo por primera vez en su historia y deberá enfrentar a Portugal, que aplastó a Suiza. El encuentro tuvo como dominador a España desde el inicio, ya que apostó a su clásico juego de posesión del balón y buscó encontrar los espacios con el objetivo de atacar a su rival tanto por las bandas como por el centro del campo de juego. Marruecos planteó una idea de juego en la que le cedió el protagonismo a su adversario y apostó a un equipo compacto que implemento una conducta ordenada para defenderse en su campo y fue lúcido para salir de contragolpe, siendo así el más punzante en los primeros minutos con las buenas acciones de Sofiane Boufal, Hakim Ziyech y Achraf Hakimi. Cada uno con su libreto propuso un trámite cerrado y escaso de ocasiones de gol: una desconcentración del conjunto marroquí, le permitió a España quedar cerca de abrir el marcador, pero la acción de Marco Asensio -tras la asistencia de Jordi Alba- no prosperó y golpeó del lado que no suma. En la agonía del primer epílogo, Marruecos puso en alerta a su rival cuando por la banda derecha llegó a fondo y tras un centro pasado, Selim Amallah cabeceó apenas desviado. Ya en el complemento, ambos conjuntos salieron con el mismo planteo que utilizaron en la primera etapa y España prosiguió con su juego de posesión en la búsqueda de romper la defensa marroquí con jugadas a un toque. Tras una segunda etapa que fue pareja, en la que no hubo un dominador claro del pleito, en el cierre tuvieron cada equipo una ocasión clara de gol: Abdelhamid Sabiri para Marreucos y Nicolás Williams para España, quien punteó la pelota tras un tiro libre de Dani Olmos que resolvió de gran manera el arquero Yassine Bounou. Ya en tiempo extra, tanto España como Marruecos no pudieron profundizar sus intenciones de lastimar, carecieron de resto físico y se fueron directo a la tanda de penales. En la definición desde los 12 pasos, el arquero Bounou tuvo una destaca actuación en definición ya que contuvo los remates de Pablo Sarabia y Sergio Busquets, y le dio el pase de ronda a su equipo junto a la efectividad de sus compañeros que terminó con Hakimi picando la pelota en la última ejecución.. La siguiente es la síntesis del encuentro:. Mundial Qatar 2022. Octavos de final. Marruecos 0 (3) - (0) 0 España. Estadio: Education City. Árbitro: Fernando Rapallini (Argentina). VAR: Mauro Vigliano (Argentina).. Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Romain Saïss, Noussair Mazraoui; Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat, Selim Amallah; Hakim Ziyech, Youssef En Nesyri y Sofiane Boufal. DT: Walid Regragui. España: Unai Simón; Marcos Llorente, Rodrigo Hernández, Aymeric Laporte, Jordi Alba; Gavi, Sergio Busquets, Pedri; Ferran Torres, Marco Asensio y Dani Olmo DT: Luis Enrique.. Definición por penales: Convirtieron Sabiri (M), Ziyech (M), Hakimi (M)

Fallaron: Sarabia (E), Soler (E), Benoun (M), Busquets (E).. Cambios en el segundo tiempo: 17m Álvaro Morata por Asensio (E), Carlos Soler por Gavi (E); 20m Abdessamad Ezzalzouli por Boufal (M); 29m Nicolás Williams por Torres (E); 36m Abdelhamid Sabiri por En-Nesyri (M), Yahia Attiyat Allah por Mazraoui (M); 39m Jawad El Yamiq por Aguerd (M).. Cambios en el primer tiempo extra: 7m Ansu Fati por Olmo (E), Álex Balde por Alba (E).. Cambios en el segundo tiempo extra: 5m Badr Benoun por Saïss (M); 12m Pablo Sarabia por Williams (E); 14m Badr Benoun por Ounahi (M).. LG/AMR NA