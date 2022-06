Ricardo Bochini, campeón mundial en 1986 con la Selección argentina, analizó el triunfo del equipo argentino ante Italia por la Finalissima y le puso un freno a la euforia de los hinchas, de la cual pidió mesura al asegurar que "hay que esperar" a la Copa del mundo. "Creo que hay que esperar al Mundial para analizar a esta selección. Ahí se verá la verdad de la verdad. Cuando juegue, voy a decir si es o no una de las mejores de la historia", comentó ante la consulta de si el actual plantel estaba a la altura de los campeones del mundo de 1978 y 1986. Ante los dichos del entrenador Lionel Scaloni, quien aseguró que el mundial de Qatar 2022 será "totalmente diferente" al encuentro ante Italia, el máximo ídolo de Independiente lo respaldó: "Es lógico que Scaloni tenga los pies sobre la tierra porque está a pocos meses de jugar lo más difícil que tendrá como entrenador y toda la gente espera ganarlo". Además, en declaraciones radiales, Bochini analizó el rendimiento de Lionel Messi y afirmó: "Tuvo ritmo y velocidad. Se vio un Messi mejor físicamente del que veníamos viendo". Posteriormente, fiel a su estilo, el ex futbolista coincidió con los dichos del delantero francés Kyliam Mbappé, quien aseguró que "Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar al Mundial". "Argentina va a clasificar siempre en Sudamérica. Las Eliminatorias difíciles eran las de antes cuando, de cuatro equipos, clasificaba uno. Estoy seguro que la competencia europea es más fuerte. Las mejores selecciones son de ahí: Francia, Inglaterra, Alemania, Bélgica y España", agregó. Por último, Bochini pidió por Paulo Dybala como una fija en la lista para el mundial, ya que pese a que no contó con muchos minutos, supo marcar una diferencia: "Cuando entró y definió esa jugada, te das cuenta que es un jugador que tiene condiciones. Lo demostró", sentenció. LG/SPC NA