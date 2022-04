Ricardo Bochini, campeón del mundo en México '86, se mostró muy optimista con el grupo de Argentina en el Mundial Qatar 2022, al señalar que tanto México como Polonia, los rivales de mayores antecedentes futbolísticos, "son muy flojos los dos".

"Los vi jugar recientemente, son muy flojos, y Arabia Saudita ya sabemos que es un rival que no tiene nivel. Nos tocó el mejor grupo que nos podía tocar", celebró el "Bocha", con contundencia, en diálogo con Télam tras la ceremonia en Doha.

México, noveno del ranking FIFA y dirigido por el argentino Gerardo "Tata" Martino, "no tiene jugadores de jerarquía" como en el pasado y Polonia, a su juicio, "le ganó a Suecia (2-0) de casualidad" en el reciente repechaje de la UEFA, a cuya final llegó sin jugar por la sanción a Rusia.

El prócer de Independiente se despreocupó por la presencia de Robert Lewandowski, ganador del premio FIFA The Best 2021 al mejor jugador del mundo: "Eso no tiene nada que ver, es un jugador que necesitan que jueguen para él y no tiene demasiada compañía".

"No tiene la característica de (Lionel) Messi, que es capaz de definir el partido en una jugada individual. Lewandowski necesita que armen la jugada para empujarla o poder definir de cabeza", diferenció.

Bochini garantizó que Argentina "no tendrá ningún inconveniente" en adjudicarse el Grupo C pero admitió que en octavos de final podría tener su primer escollo serio. "Creo que Francia ganará su zona y entonces el rival podría ser Dinamarca, que es un equipo mucho mejor que los que nos tocaron en la primera ronda", analizó.

"Hasta dónde pueda llegar Argentina dependerá de los cruces que le toque, un Mundial es un torneo muy difícil de predecir. Hay seis o siete equipos que lo pueden ganar. En lo personal, prefiero evitar a Francia en primer lugar, también a Brasil, Inglaterra y Bélgica", aseguró.

"Francia, más allá de que es el campeón, es el mejor porque tiene grandes jugadores como (Kylian) Mbappé, (Karin) Benzema, (Antoine) Griezmann, (Adrien) Rabiot y (N'Golo) Kanté, que es muy fenómeno", concluyó. (Télam)