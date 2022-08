Boca Juniors "tiene jugadores con el coraje para jugar estos partidos y poder darlos vuelta", destacó el director técnico Hugo Ibarra a sus dirigidos por la victoria 2 a 1 sobre el líder Atlético Tucumán, con el que había empezado perdiendo en la etapa inicial y lo dio vuelta en el complemento con sendos tantos del chico de 19 años Luca Langoni.

"Langoni es un chico que conozco bien y debe estar muy feliz. Boca tiene jugadores juveniles que se van consolidando de a poco. Lo puse en el segundo tiempo para tener más amplitud por los costados, tratando de que se moviera por el sector inverso al que lo hacía Sebastián Villa", indicó Ibarra en la conferencia de prensa pospartido.

"Atlético se puso en ventaja cuando no lo merecía y después se metió atrás. Pero en definitiva hoy se ganó un partido más, porque faltan 11 fechas y eso es mucho", puntualizó, tras destacar que la victoria se valoriza "porque fue contra el puntero del campeonato".

Posteriormente aclaró alguna cuestión sobre el volante Aaron Molinas, a quien hizo ingresar en el complemento pese a que ya está vendido al Gil Vicente, de Portugal.

MIRÁ TAMBIÉN Boca se lo dio vuelta al líder Atlético Tucumán con el pibe Langoni y da pelea en la LPF

El pase está acordado en casi todos los puntos, y ese "casi" tiene que ver con una diferencia surgida a última hora, ya que Boca quiere que Molinas se vaya a préstamo y regrese dentro de un año, pero el club portugués pretende una opción de compra por el joven futbolista.

"Molinas es parte del plantel y hasta que no me digan lo contrario lo voy a utilizar, porque es un jugador extraordinario", remarcó Ibarra, que en el final aseguró no haber visto "el penal que dijeron que le hizo Carlos Zambrano al jugador tucumano (Ignacio Maestro Puch)", y que el árbitro Fernando Espinoza no tuvo en cuenta. (Télam)