Lucas Pusineri debutó esta noche como entrenador de Tigre después de dos derrotas previas seguidas y se alzó con un gran triunfo sobre Boca Juniors en la Bombonera por 1 a 0, algo que él justificó señalando que si bien los locales tienen "jugadores de jerarquía", su equipo "también".

"Estuve poco tiempo trabajando esta semana, pero los muchachos fueron ordenados y la idea de poner volantes de buen pie dio excelentes resultados", comenzó explicando Pusineri, que desde aquel gol de cabeza a Boca que significó un título para Independiente en 2002, siempre parece tener un buen aura cuando enfrenta a Boca, sea en la condición que sea.

"Boca tiene jugadores de jerarquía, pero Tigre también. Y hay que destacar este triunfo después de 14 años de no lograrlo en la Bombonera", remarcó.

"Hace un año, dirigiendo a Atlético Tucumán perdimos por 2 a 1 acá mismo, después de ir ganando 1 a 0. No me acordaba que coincidía hoy la fecha, pero me lo recordaron hace un rato", comentó.

Y finalmente confió que lo que más lo preocupaba de Boca era "es la habilidad de (Exequiel) Zeballos", que fue muy bien controlado por el lateral derecho Martín Garay. (Télam)