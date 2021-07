El marcador de punta por el sector derecho, el peruano Luis Advíncula, quedó hoy muy cerca de convertirse en refuerzo de Boca Juniors, luego de que Rayo Vallecano de España otorgara un principio de acuerdo por la transferencia.

En principio, según lo apuntado por el diario español As, la entidad de la Ribera habría elevado a "2,5 millones de dólares el monto a abonar" por la ficha del lateral, de 31 años.

De esta manera, la institución madrileña daría el visto bueno por el "nuevo importe" y el jugador, que se perdió la Copa América Brasil 2021 con el seleccionado de su país para participar con el Rayo por la lucha por el ascenso, tiene el camino libre para llegar a la Argentina.

En su momento, el club español había solicitado que algunos jugadores xeneizes (el venezolano Jan Hurtado; Gonzalo Maroni) ingresaran en la operación. Pero luego, Rayo Vallecano desistió de esa idea y le solicitó a Boca que "aumente la oferta por la transferencia".

MIRÁ TAMBIÉN Racing de Córdoba igualó ante Central Norte en Salta y se mantiene en la punta de la Zona B

Advíncula, que surgió en las divisiones formativas de Juan Aurich, ya tuvo una anterior incursión en el fútbol argentino, cuando vistió la camiseta de Newell's en la temporada 2016-2017. También jugó en Hoffenheim (Alemania), Bursaspor (Turquía) y Tigres (México), entre otros clubes.

De este modo, el técnico Miguel Angel Russo tendrá el jugador solicitado, que se erigirá en la quinta cara nueva del flamante ciclo del segundo semestre. Anteriormente ya llegaron Norberto Briasco y Esteban Rolón (los dos procedentes de Huracán), Nicolás Orsini (Lanús) y Marcelo Weigandt (retornó de un préstamo en Gimnasia y Esgrima La Plata).

En otro orden, la dirigencia y el cuerpo técnico boquense tomaron nota hoy de un nuevo episodio de inconducta del mediocampista colombiano Edwin Cardona, al hacerse viral por redes sociales un festejo de cumpleaños del que participó en la ciudad de Medellín.

El jugador, tras disputar la Copa América con el representativo de su país, declinó de regresar inmediatamente a la Argentina, aun cuando la entidad xeneize le ponía un chárter a disposición.

MIRÁ TAMBIÉN Dock Sud igualó ante Argentino de Merlo y no pudo ganar esta tarde el torneo Apertura de Primera

Durante la jornada fue difundido un video en el que se ve al exvolante ofensivo del Monterrey mexicano "cantando" junto al artista de vallenato, Nelson Velásquez Díaz. El propio intérprete subió en sus redes sociales imágenes de la fiesta de la que tomó parte Cardona.

La decisión del mediocampista colombiano –de visitar a su familia antes que de reintegrarse a Boca- le impedirá ser parte de la serie de octavos de final de Copa Libertadores ante Atlético Mineiro de Brasil.

Es que el volante no sólo no llegará para el encuentro de ida del martes (19.15) en la Bombonera sino que no estará disponible para la revancha (martes 20, a las 19.15) porque deberá cumplir cuarentena obligatoria de siete días, a su llegada a Buenos Aires.

(Télam)