Aun jugando con diez hombres en el tramo final del partido, Boca Juniors (10 puntos) se llevó esta noche la victoria como visitante de Vélez Sarsfield (5), al que derrotó por 2-1, en el estadio José Amalfitani.

En la continuidad de la quinta fecha del torneo de la Liga Profesional (LPF), el conjunto xeneize obtuvo en Liniers un meritorio triunfo, dentro de un encuentro parejo.

Luca Langoni (Pt. 32m.) y Jorge Figal (St. 42m.) marcaron para los dirigidos por el DT Hugo Ibarra, que el miércoles dirimirán la posibilidad de conseguir un nuevo título a sus vitrinas con la final de la Supercopa Argentina que sostendrán ante Patronato de Paraná, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El conjunto de Liniers había establecido la paridad provisoria, a partir de un penal ejecutado por Lucas Janson (St. 21m.). Un minuto después, el elenco xeneize se quedó con diez por la tarjeta roja que le mostraron a Ezequiel Fernández (st. 22m.)

Sin jugar del todo bien, Boca supo utilizar como virtud el argumento de saber golpear en los momentos justos ante un rival que exhibió poca claridad y falló en la faz defensiva.

En el comienzo, Vélez salió a imponer condiciones ante un rival que no hallaba la pelota en el medio y dejaba en el sector derecho de su ataque los espacios para que Ortega se sumase siempre a la ofensiva.

A los 4 minutos, el equipo local ya había dispuesto de dos llegadas consecutivas, que fueron las de mayor peligro en los 45m. iniciales

En una buena maniobra por izquierda, Santiago Castro habilitó a Osorio, el delantero remató fuerte y el arquero Sergio ‘Chiquito’ Romero desvió con esfuerzo hacia afuera del área. El rebote le quedó a Florentín que tiró fuerte y permitió una gran respuesta del exguardavallas de Racing, que la mandó al córner.

En los primeros 25m. continuó el dominio del equipo local pero a esa mayor posesión le faltó fuerza ofensiva.

En Boca a Ezequiel Fernández le costaba acomodarse como volante central y solamente el paraguayo Oscar Romero ponía claridad en el medio.

A los 18m. un remate del uruguayo Merentiel apenas alto supuso la primera llegada más o menos seria del equipo del DT Hugo Ibarra.

Y sobre los 32m., el exdelantero de Defensa y Justicia aprovechó la siesta de su compatriota Diego Godín, al que primereó en una acción y habilitó a Langoni, que le marcó la diagonal y convirtió ante la marca de Giannetti, tras punteársela al arquero Burián.

Con la ventaja a su favor, Boca se tranquilizó y aprovechó para mover el balón con criterio con los Fernández (Guillermo y Ezequiel) más Payero.

Inclusive, el árbitro Yael Falcón Pérez pudo y debió haber expulsado al paraguayo Florentín, quien tenía amarilla y cometió una infracción fuerte que merecía otra amonestación.

En el segundo período, el desarrollo fue parejo hasta que el equipo auriazul empezó a retrasar sus filas y le cedió el protagonismo al local que, de la mano del juvenil Castro empezó a prevalecer en las acciones.

Sobre los 21m., una mano intencional de Ezequiel Fernández en el área derivó en el penal que sancionó Falcón Pérez y que cobró correctamente Janson mandando el balón sobre el ángulo superior izquierdo, con Romero volcándose hacia el otro sector.

Un ratito después, a Boca parecía “cambiarle el partido” el manotazo del ‘Equi’ Fernández que supuso la tarjeta roja para el exvolante de Tigre.

El partido estaba para Vélez pero la falta de eficacia en los metros finales le terminó jugando en contra. Máxime, cuando sobre los 42m., en una pelota detenida, Figal apareció en el área rival para facturar por segundo fin de semana consecutivo y le dio el triunfo a los dirigidos por Ibarra.

Los simpatizantes locales se fueron insultado al técnico uruguayo Alexander Medina y a la Comisión Directiva que encabeza el presidente Sergio Rapisarda.

El bicampeón del fútbol argentino continúa a la expectativa en el lote de vanguardia, con diez unidades, a dos de los líderes Lanús, San Lorenzo y Talleres de Córdoba.

Luego del partido con Patronato, Boca emprenderá el regreso y jugará el lunes 6 de marzo a las 21.00 con Defensa y Justicia en la Bombonera.

En tanto, por la sexta fecha, Vélez visitará a Talleres de Córdoba el domingo 5, a las 21.30

-Síntesis-

Vélez Sarsfield: Leonardo Burián; Tomás Guidara, Lautaro Giannetti, Diego Godín y Francisco Ortega; Elías Cabrera, Juan Ignacio Méndez y José Florentín; Santiago Castro, Abiel Osorio y Lucas Janson. DT: Alexander Medina.

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Jorge Figal, Facundo Roncaglia y Agustín Sandez; Oscar Romero, Martín Payero, Guillermo Fernández, Ezequiel Fernández; Luca Langoni y Miguel Merentiel. DT: Hugo Ibarra.

Gol en el primer tiempo: 32m. Langoni (BJ)

Goles en el segundo tiempo: 21m. Janson (VS) de penal; 42m. Figal (BJ)

Cambios en el segundo tiempo: antes del inicio, Frank Fabra por Sandez (BJ) y Mateo Seoane por Florentín (BJ); 14m. Sebastián Villa por Payero (BJ); 26m. Julián Fernández por Janson (VS); 29m. Cristian Medina por Langoni (BJ); 36m Alan Varela por Guillermo Fernández y Juan Ramírez por Payero (BJ); 38m. Lucas Pratto por Osorio y Gianluca Prestianni por Juan I. Méndez (VS); 44m. Leonardo Jara por Guidara (VS)

Incidencia en el segundo tiempo: 22m. expulsado Ezequiel Fernández (BJ)

Amonestados: Florentín, Godín y Giannetti (VS) Sandez, Payero, Fabra, Advíncula y Merentiel (BJ)

Cancha: José Amalfitani.

Arbitro: Yael Falcón Pérez.

(Télam)