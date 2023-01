Boca presentó, esta tarde, al defensor paraguayo Bruno Valdez como el primer refuerzo de este año para el equipo de Hugo Benjamín Ibarra que llega proveniente del América de México con el pase en su poder. Luego de pasar la revisión médica con éxito, el jugador de 30 años fue presentado como el primer refuerzo del "Xeneize" de este año y no ocultó su alegría: "El deseo de venir a un club tan grande como Boca. Tuve la oportunidad, lo hablé con mi familia y gracias a dios se pudo cumplir. Estoy muy feliz, es un orgullo estar acá". "Recibí la llamada de la institución, después la primera persona que llamé fue Oscar Romero. Me ayudó a tomar la decisión

Me habló muy bien, hay un grupo humano muy bueno" declaró el zaguero que, junto a Oscar Romero, serán los dos paraguayos que integrarán el plantel. En cuanto a si está disponible si así el director técnico lo solicitara, el oriundo de Fernando de la Mora sostuvo: "Hice la pretemporada en América. Si me preguntan a mí, yo juego. Prometo trabajo, entrega, disciplina. Me gusta hacerme sentir como jugador, salir jugando, marcar goles". El defensor central tenía contrato con el Club América de México hasta julio de este año pero no llegó a un acuerdo por la renovación del mismo y rescindió de mutuo acuerdo ya que las "Águilas" necesitaban liberar un cupo de extranjero. Enterados de esta situación entre el paraguayo y el equipo azteca, el Cruzeiro de Brasil fue quien más avanzó en su negociación por los servicios del futbolista pero el llamado de Juan Román Riquelme al oriundo de Fernando de la Mora fue clave para que el central arribe al equipo azul y oro. A pesar de ser uno de los refuerzos y, con Nicolás Figal lesionado, el cuerpo técnico de Boca decidió que el guaraní se entrene en el predio boquense de Ezeiza mientras sus nuevos compañeros están en Abu Dhabi, a cuatro días de la final de la Supercopa contra Racing. "Estoy muy feliz, muy orgulloso de vestir este escudo. Se de la historia de este club, quiero jugar ya. Entrar a La Bombonera y darle a la gente las alegrías que se merecen" fueron las palabras con las que Bruno Valdez cerró su presentación en el mundo xeneize. AMP/AMR NA