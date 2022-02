Boca Juniors empezó ganando el partido ante Colón por un gol del retornado Darío Benedetto en el primer tiempo, pero en el final del encuentro jugado en la Bombonera apareció una genialidad en forma de taco de Luis "Pulga" Rodríguez para que justamente el ex River Plate, Lucas Beltrán para el empate definitivo 1 a 1 en el cierre de esta primera fecha de la Copa de la Liga Profesional.

Pero en definitiva la igualdad fue justa más allá de que en la parte final Boca, con algún contraataque pudo establecer más diferencias en el marcador.

La mirada estuvo puesta en los dos regresados, el mencionado Benedetto y Guillermo "Pol" Fernández, que estuvieron desde el comienzo en la formación diagramada por Sebastián Battaglia.

Pero así como al volante se lo notó sin ritmo, el "Pipa" cumplió con su cuota goleadora aunque se notó que todavía le falta en lo físico.

Sin sobrarle nada y con el mérito de tener al goleador en el momento preciso, los dirigidos por Battaglia estaban en ventaja hasta que sobre el final un centro de Facundo Farias, que estuvo en el radar boquense a principios de año, lo recibió el "Pulga" Rodríguez y de taco dejó sólo a Beltrán para que el ex River Plate la empujó ante el silencio de la multitud que colmó la Bombonera.

Al comienzo del partido la visita por sorpresa tuvo la situación más clara del primer tiempo, cuando no habían pasado los 60 segundos y el "Pulga“ Rodríguez entró sólo por izquierda y con un cabezazo superó a Agustín Rossi, pero sobre la línea rechazó Carlos Izquierdoz.

De ahí en más y dentro de un desarrollo lento y aburrido, en un campo de juego difícil y que todavía no se pudo recuperar de los trabajos realizados para arreglar su drenaje, ya que la arena cubría las superficies más perjudicadas, Boca trató de hacerse fuerte pero “Pol” Fernández no entraba en juego y Juan Ramírez aparecía demasiado tirado a la izquierda, por lo que no pesaba en el armado del juego.

En el medio de esa intrascendencia Luis Advincula se fue por su sector, el derecho, y lanzó un centro atrás que no pudo ser conectado por Benedetto.

Fue una alarma para el arco de Leonardo Burián, ya que dos minutos después un centro preciso de Sebastián Villa encontró a Benedetto muy sólo en el área chica y el goleador con un cabezazo no perdonó.

Fue el reencuentro del ídolo con su gente y su grito fue para decirles a todos que el “Pipa” había vuelto.

Pero después llegó el balde agua fría del gol de Beltrán sobre el final del partido y la lógica igualdad, porque en el reparto de merecimientos los dos tenían que llevarse algo.

Y si bien la vuelta de Benedetto estuvo rodeada de emotividad, también hubo otros dos momentos de alto voltaje emocional en la noche de la Bombonera, y ambos se registraron antes del partido.

El primero fue cuando ingreso al campo de juego el entrenador de Colón, Julio Falcioni, que recibió un cálido y afectuoso reconocimiento de la hinchada "xeneize", el mismo que no tuvo allá por 2012 cuando el hoy vicepresidente del club, no tuvo para con él cuando era su dirigido.

Y el otro tuvo lugar cuando se le hizo entrega a los familiares del fallecido vicepresidente tercero, Roberto Digón, quienes recibieron una plaqueta a modo de homenaje, ante otro emotivo tributo de la parcialidad auriazul.

- Síntesis -

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Frank Fabra; Guillermo Fernández, Jorman Campuzano y Juan Ramírez; Eduardo Salvio, Darío Benedetto y Sebastián Villa. DT: Sebastián Battaglia.

Colón: Leonardo Burián; Jonathan Sandoval, Facundo Garcés, Joaquín Novillo y Rafael Delgado; Rodrigo Aliendro, Cristian Bernardi, Federico Lértora y Juan Sánchez Miño; Facundo Farías y Luis Miguel Rodríguez. DT: Julio César Falcioni.

Gol en el primer tiempo: 23m. Benedetto (B).

Gol en el segundo tiempo: 40m. Beltrán (C).

Cambios en el segundo tiempo: 26m. Lucas Beltrán por Sánchez Miño (C); 34m. Exequiel Zeballos por Villa (B) y Luis Vázquez por Benedetto (B); 36m. Eric Meza por Sandoval (C) y Cristian Vega por Bernardi (C); 41m. Agustín. Almendra por Ramirez (B) y Aaron Molinas por Salvio (B); 45m. Nahuel Gallardo por Rodriguez (C) y Paolo Goltz por Farias (C).

Amonestados: Fabra (B). Lértora, Sandoval y Garcés (C).

Cancha: Boca Juniors.

Árbitro: Fernando Echenique. (Télam)