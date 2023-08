El Comité de Seguridad en el Fútbol porteño llevará adelante un megaoperativo para ordenar los ingresos del partido que disputarán mañana Boca y Nacional de Uruguay por los octavos de final de la Copa Libertadores 2023. El mismo se concentrará principalmente en controlar los accesos a "La Bombonera" para que sólo ingresen los hinchas que tengan sus respectivas entradas. La parcialidad visitante recibió 2.100 entradas que solo fueron vendidas en Uruguay

La hinchada de Nacional tendrá como punto de reunión Puerto Madero, específicamente en el cruce de la Avenida de los Italianos y Grierson, desde allí partirá un dispositivo de acompañamiento al estadio, en el cual podrán ingresar desde las 17, pero lo harán cerca de las 18.30, ya que el operativo policial durará cerca de dos horas y media y los simpatizantes serán trasladados con móviles policiales y motos delante, en el medio y detrás. Por su parte, las puertas se abrirán para los hinchas de Boca a las 18. Serán cerca de 1150 los efectivos que estén a disposición, lo que representa un número similar al de un Superclásico entre el local y River. El Ministerio de Justicia y Seguridad pidió a la Asociación Uruguaya de Fútbol el listado de las personas con prohibición de ingreso a espectáculos deportivos por lo que en los ingresos serán controlados. Al mismo tiempo, la misma base de datos, será enviada a la Dirección Nacional de Migraciones para que informe en caso de que alguna persona con dicho impedimento haya ingresado al país 48 horas antes del evento. "Armamos el operativo en función de dos hipótesis de conflicto

La primera, la posible revancha de hinchas locales contra los de Nacional por lo que sufrieron integrantes de varias peñas en Uruguay. Teniendo en cuenta eso, es que prohibimos que vengan combis o caravanas de autos por su cuenta. Vienen todos en los micros antivandálicos y los que vienen sueltos tienen un ingreso propio antes de la apertura de puertas, cuando casi no hay hinchas de Boca en los alrededores", comentó un miembro jerárquicos del Comité a TyC Sports. "El otro punto de conflicto son aquellos que van a intentar ingresar sin entradas o con tickets falsos. Por eso hacemos el primer control de entradas en Puerto Madero y después habrá un retén para el público visitante en general a 550 metros del estadio. Quién no tenga un ticket original no podrá ni acercarse

Trabajamos el partido como si fuera un superclásico con ambas parcialidades", sentenció. LG/AMR NA