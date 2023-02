Estela de Carlotto, titular de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, fue distinguida hoy como Socia honoraria del club Boca Juniors, en una emotiva ceremonia que se realizó en uno de los salones de la Bombonera.

Alrededor de 250 personas se congregaron esta tarde-noche en el espacio Juan de Dios Filiberto, ubicado en el estadio xeneize (Brandsen 805).

Además de Carlotto, de 92 años, también fue reconocida con la entrega de un carnet similar Buscarita Roa (85), chilena de nacimiento y argentina por adopción, que también integra Abuelas y que -como Estela- es una reconocida activista por los Derechos Humanos.

Jorge Amor Ameal, el presidente de Boca, resultó el anfitrión que agasajó a las dos socias honorarias y también participó del acto, Alejandro Veiga, quien es prosecretario y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad auriazul.

Concurrieron en calidad de invitados Juan Cabandie, Ministro de Ambiente y Desarrollo de la Nación (además de nieto recuperado número 77); Carlos Kunkel, dirigente del Frente de Todos; y Marcelo Achile, presidente de Defensores de Belgrano que acudió en representación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En tanto, Horacio Pietragalla, Secretario de Derechos Humanos de la Nación, y el artista Víctor Heredia, no acudieron a la ceremonia y enviaron sendos mensajes grabados, a tono con las distinciones.

“Hoy es un día excepcional en mi vida. Esta excepción es porque voy a tener el carnet de socia de un club único y famoso”, dijo Carlotto.

“Son 45 años de lucha y todavía nos faltan recuperar 300 nietos, porque ya recuperamos 133”, amplió la dirigente.

“Seguiremos en esta lucha y como estamos del final del camino, estarán nuestros nietos para seguir la lucha” reconoció la titular de Abuelas.

“Sé que tendremos la Argentina que los 30 mil desaparecidos soñaron. Tenemos ya la democracia más larga de nuestra historia, se cumplen 40 años y a pesar de lo que se dice este país es maravilloso”, elogió.

“Mi marido (Guido Carlotto) fue jugador de Estudiantes de La Plata. Seguramente donde esté su espíritu me preguntará qué hice? Y le digo que he hecho lo que siento. Sé que mi marido me entenderá desde el cielo” se río Carlotto.

“Gracias a este club, a este gran hombre que tienen como presidente (Amor Ameal) por este momento maravilloso”, finalizó.

Por su parte, el titular xeneize dijo que “cuando llegamos al club hace tres años era necesario recuperar la identidad xeneize. Y este acto de hoy tiene que ver con eso”, sostuvo.

“Este es el club de las familias, de las Abuelas. Le dije a Estela que adopte a mis hijos como sus nietos. Este homenaje es para ella y Buscarita (Roa). A Estela le conté que a partir de ahora no diga más que es de Estudiantes, que diga que es de Boca” ironizó el presidente.

Amor Ameal elogió los comportamientos de las dos luchadoras y las definió como “las verdaderas protagonistas” en los tiempos oscuros de “represión en la Plaza”.

Por su lado, Veiga resaltó que “Boca nunca tuvo un reconocimiento como institución por lo que pasó durante la Dictadura y el silencio de todos esos años termina siendo cómplice de lo que pasó”.

“Por eso esta Comisión Directiva tiene memoria con el pasado. Pensar que algunos decían que Boca era un club de fútbol y compraban y vendían futbolistas como si fueran caramelos”, ironizó.

Por último, Buscarita Roa remarcó que “es un honor para mí que Boca me distinga con este carnet de socia. Seguiremos tratando de recuperar a los nietos que continúa siendo nuestra principal misión”, expresó.

Se trató de la segunda distinción de este tipo que instituciones de fútbol realizan con Carlotto, quien en abril de 2017 había sido condecorada por Estudiantes de La Plata, que bajo la conducción de Juan Sebastián Verón también la declaró socia honoraria.

(Télam)