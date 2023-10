El entrenador de Boca, Jorge Almirón, oficializó hoy la lista de jugadores convocados para viajar a Brasil, donde enfrentarán a Palmeiras el próximo jueves por el partido de vuelta de la Copa CONMEBOL Libertadores de América

Luca Langoni, que se está recuperando de un desgarro, vuelvió a estar entre los concentrados Tras la dura caída por 2-0 con River en el Superclásico, en condición de local el pasado domingo, el director técnico boquense citó a los 30 jugadores del plantel para viajar a Sao Paulo donde enfrentarán, el próximo jueves a las 21.30 horas, al Palmeiras por el partido de vuelta de la semifinal de la Copa CONMEBOL Libertadores de América. Dentro de los convocados, se encuentra Luca Langoni que vuelve a ser tenido en cuenta a pesar de estar recuperándose de un desgarro en el isquiotibial derecho que sufrió en el debut contra Platense en la Copa de la Liga. Si bien estará junto al plantel, factiblemente no sume minutos, ya que el cuerpo técnico no quiere apurar su retorno y pretende que vuelta de forma paulatina. Vicente Taborda será otro de los jugadores que volverá a estar en una nómina de Jorge Almirón. Quién volvió de su préstamo en Platense para este semestre, no estuvo convocado en el empate de la ida y tampoco en la derrota ante el "Millonario". Los jugadores que el ex entrenador de Lanús citó para este encuentro trascendental son: Sergio Romero, Javier García, Leandro Brey, Marcelo Weigandt, Luis Advíncula, Lucas Blondel, Jorge Nicolás Figal, Bruno Valdez, Nicolás Valentini, Marcos Rojo, Facundo Roncaglia, Aaron Anselmino, Frank Fabra, Marcelo Saracchi, Valentín Barco, Guillermo Fernández, Ezequiel Fernández, Jorman Campuzano, Cristian Medina, Juan Ramírez, Ezequiel Bullaude, Diego González, Vicente Taborda, Lucas Janson, Luca Langoni, Exequiel Zeballos, Norberto Briasco, Miguel Merentiel, Darío Benedetto y Edinson Cavani. AMP/AMR NA