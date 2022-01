Boca Juniors evalúa adquirir “una parte del pase” del delantero Darío Benedetto para acelerar las tratativas en pos de un eventual regreso, con miras al comienzo de la Copa de la Liga Profesional de fútbol (LPF).

Luego de que Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de fútbol xeneize, contara días atrás que el actual atacante del Elche de España “dio el visto bueno” para negociar por su inminente regreso, desde el club de la Ribera empezó a diseñarse “la estrategia que permita” que el DT Sebastián Battaglia tenga el refuerzo pretendido.

Y una de esas posibilidades estriba en que la institución xeneize “adquiera una parte del pase” del exjugador de Arsenal y Gimnasia de Jujuy.

El pase de Benedetto es propiedad del Olympique de Marsella, que pagó cerca de 18 millones de dólares cuando lo adquirió en 2019.

“Olympique no quiere perder su capital, es lógico. Pero en el medio también está el Elche, que no quiere ceder demasiado en la negociación. No es sencilla la operación pero somos optimistas en que se puede llegar a un acuerdo”, le dijo a Télam una fuente cercana a la operación que deslizó también que una deuda que el club español mantiene con Boca “puede accionar a favor” para que el retorno se concrete “en este mercado de pases”.

La referencia tiene relación directa con la transferencia del volante Iván Marcone, de la entidad xeneize a Elche, a fines de 2020. “El club español no abonó todo por completo, todavía. Si Boca consigue cobrar ese monto esa situación podría permitirle negociar directo con Olympique”, apuntó el portavoz consultado.

Benedetto tiene vinculación con la institución francesa hasta junio de 2023, razón por la cual “se resiste a la idea de prestar nuevamente a Darío (Benedetto). Ellos quieren vender, en el mejor de los casos, un porcentaje del pase”, consideró el vocero.

En otro orden, el zaguero central Jorge Figal tiene previsto “firmar esta semana” los papeles que le permitirán erigirse en el primer refuerzo xeneize, luego de que Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) accediese a “vender un porcentaje de su ficha”, según reveló una fuente auriazul.

El exjugador de Independiente, de 27 años, “ya llegó a la Argentina y ahora espera que los dos clubes se pongan de acuerdo en todo para aparecer, hacerse la revisación médica y firmar su vínculo” dijo la fuente interpelada.

El delantero cordobés Cristian Pavón y el mediocampista Rodrigo Montes se reincorporaron hoy a los entrenamientos en el Centro Deportivo de Ezeiza, luego de conseguir ambos los resultados negativos en sus testeos PCR para detectar el virus del COVID-19.

Por otra parte, el delantero Nazareno Solís, sin lugar en el equipo, se irá a préstamo a Alvarado de Mar del Plata, que actúa en la Primera Nacional. (Télam)