El jugador de Boca Valentín Barco podría emigrar al Brighton and Hove Albion de Inglaterra, que está dispuesto a pagar los 10 millones de dólares de cláusula que tiene el juvenil. Jorge Almirón podría perder a una de sus figuras de cara a los cuartos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores ante Racing: se trata de Valentín Barco, el futbolista de 19 años que podría irse al equipo inglés mediante la ejecución de la cláusula de rescisión de 10 millones de dólares. Tras dos ofertas rechazadas, una de 8 millones por el 80% de la ficha y otra de 9 por el 90%, las "Gaviotas" estarían dispuestas a ejecutar la cláusula de salida del mediocampista que, por el momento, no acepta la oferta, ya que quiere terminar de disputar la Copa Libertadores con Boca. Si el Brighton idea ejecutar la cláusula de rescisión el "Xeneize" no podrá hacer nada y dependerá de la decisión del jugador que, por ahora, quiere jugar los cuartos de final de la competición continental ante Racing el 23 y el 30 de agosto. El mercado de pases en Europa cierra un día después, el 31. En caso de que Barco desista de irse a Inglaterra, la comisión directiva boquense planea renovar vínculo con el juvenil y aumentar esa baja cláusula de salida que tienta a los equipos europeos y que fue condicionante del representante del futbolista para que renueve contrato a principio de año. Además del interés del equipo que vendió al ecuatoriano Moisés Caicedo al Chelsea y a Alexis Mac Allister al Liverpool, el jugador que disputó el Mundial Sub 20 con Argentina tiene sondeos por varios equipos importantes del mundo pero que aún no han avanzado por sus servicios. Desde la llegada de Jorge Almirón a la dirección técnica de Boca, el oriundo de 25 de Mayo se volvió una pieza fundamental en el "Xeneize" y es de los jugadores más queridos por el hincha en sus 20 partidos disputados donde marcó dos goles, uno ante Newell’s Old Boys por la vigesimosexta fecha de la pasada Liga Profesional y el otro ante Monagas de Venezuela por la última jornada de la Copa Libertadores. AMP/AMR NA