Boca, tras la polémica eliminación de la Copa Libertadores y en medio de tensiones con la LPF, que no le permitió reprogramar pese a no poder usar a sus profesionales, aislados por posibles contagios de coronavirus, visitará mañana a Banfield en el estadio Florencio Sola, en un partido correspondiente a la segunda fecha de la Liga Profesional. El encuentro se disputará desde las 20:15, con el arbitraje de Pablo Echavarría (Hernán Maidana y Javier Uziga serán sus asistentes) y la televisación de FOX Sports Premium. El elenco de la Ribera viene de sufrir una dolorosa salida de la Libertadores a manos de Atlético Mineiro, en una serie en la que fue perjudicado por el VAR y que terminó de forma escandalosa, con enfrentamientos en la zona de vestuarios entre los futbolistas y la policía local. El regreso del plantel "xeneize" a la Argentina llegó de la mano con otras malas noticias para los dirigidos por Miguel Russo, ya que la Liga Profesional y el Gobierno nacional rechazaron el pedido de Boca para postergar y organizar un corredor sanitario, respectivamente. Con este panorama es una incógnita el posible equipo que saldrá a jugar en el Florencio Sola, tomando en cuenta que la Reserva que dirige Sebastián Battaglia jugó este viernes -le ganó 3 a 1 al "Taladro"-, por lo que Boca no dispone de los ocho profesionales como mínimo que exige el reglamento. Por estas horas, los dirigentes boquenses analizan los pasos a seguir y tampoco se descarta que opten por no presentarse a disputar el encuentro pese a las sanciones a las que se exponen. . Banfield, con posible cambio de esquema . El empate en la primera fecha como visitante de Central Córdoba (1-1) dejó como saldo negativo la baja del volante Alejandro Cabrera, quien sufrió una lesión ligamentaria en la rodilla derecha. El lugar de Cabrera será ocupado por Lautaro Ríos, el juvenil que hizo su debut en Primera al reemplazarlo en el Estadio Único Madres de Ciudades. Asimismo, el técnico Javier Sanguinetti analiza cambiar el esquema usado en Santiago del Estero, pasando de una línea de cinco defensores a otra de cuatro, sumando un hombre de ataque, como Mauricio Cuero. De esta manera, el "Taladro" formaría de la siguiente manera: Facundo Altamirano; Emmanuel Coronel, Alexis Maldonado, Luciano Lollo, Gustavo Canto; Juan Pablo Álvarez,Giuliano Galoppo, Lautaro Ríos; Mauricio Cuero, Franco Quinteros y Luciano Pons. NG/OM NA