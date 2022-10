El entrenador Aníbal Biggeri confesó esta noche que resolvió alejarse de la conducción del plantel de All Boys en la temporada 2023 de la Primera Nacional porque se quedó “sin fuerzas para seguir”.

A semejanza de lo que ocurrió con Marcelo Bielsa y el seleccionado argentino allá por 2004, el director técnico bonaerense, de 57 años, contó que resolvió “no aceptar” los dos años de contrato que le ofrecieron desde la entidad de Floresta “para poder volver alguna vez más adelante”.

“Siento que con mi cuerpo técnico no teníamos la fuerza necesaria como para seguir. El presidente (Nicolás) Cambiasso me ofreció renovar el contrato por dos años, pero no me quería ir puteado el año próximo y mucho menos de este club”, sostuvo Biggeri en la conferencia de prensa que brindó en el estadio Islas Malvinas.

El conjunto de Floresta, con uno de los presupuestos más bajos en la categoría, desarrolló una buena campaña en el certamen de ascenso y finalizó quinto en la fase regular, con 60 unidades. Luego fue eliminado en la primera ronda del Reducido por el segundo ascenso a Primera por Defensores de Belgrano (0-2).

MIRÁ TAMBIÉN Huracán comprará una parte del pase de Fattori

“Nosotros como cuerpo técnico no tenemos nada que reprocharnos porque dejamos todo y trabajamos de la mejor manera posible. Lo mismo el equipo, los jugadores y los dirigentes cumplieron absolutamente en todo”, elogió el entrenador que también supo pasar por Chacarita Juniors, Atlanta, Tristán Suárez y Temperley, entre otras instituciones.

“El club no da un paso en falso ni de casualidad. Y bienvenido sea. Por suerte, el equipo hizo una campaña que no esperaba nadie. Y fue protagonista, del primero al último partido. Dejamos una base de jugadores”, remarcó el DT.

“Queda la tranquilidad de que hicimos las cosas bien. Hay que saber que el club debe seguir por un camino que lo tiene muy claro. Y, a veces, el camino del entrenador es diferente”, amplió el entrenador.

Biggeri se excusó de referirse a las eventuales propuestas que tiene para continuar su carrera en otras entidades y resaltó que su futuro “lo maneja mi representante (José Martínez Mayo). Sé que hay algunas propuestas, pero ya nos sentaremos a hablar”, dijo.

Por su lado, el presidente Cambiasso, de 44 años, sostuvo que las “expectativas deportivas no nos tienen que confundir. No podemos cambiar lo que la gente ratificó en las elecciones hace menos de un mes”, expresó.

La referencia del exarquero, capitán e ídolo de la entidad de Floresta, hoy convertido en la máxima autoridad, tiene relación directa con el hecho de que la lista que encabezó se impuso en las elecciones realizadas el pasado domingo 2 con el 78 por ciento de adhesión de parte de los asociados.

El directivo contó que “la mayoría de los jugadores que son la base de este plantel tienen contrato vigente con el club. No quiere decir que se van a quedar todos, pero sí que si alguno se va le dejará algún redito económico a la institución”, dijo.

Por último, Cambiasso reveló que el club está en negociaciones para intentar comprar parte de los pases del mediocampista Matías Muñoz y del delantero Octavio Bianchi, dos de los pilares de la buena campaña desplegada durante esta temporada. (Télam)