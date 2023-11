El seleccionador de Uruguay, el rosarino Marcelo Bielsa, consideró hoy que su equipo continúa debajo de la línea de Argentina y Brasil, más allá de su gran momento en las Eliminatorias Sudamericanas, porque necesitan "un proceso más duradero y consolidado" para conseguirlo.

"Es prematuro. Si usted me dice que Uruguay es mejor que Argentina o Brasil yo diría que no. Ser mejor que los mejores exige un proceso más duradero y consolidado. Hay muchas cosas por demostrar", dijo Bielsa en conferencia ante la consulta de la prensa, poco después de la goleada 3-0 sobre Bolivia en el Centenario.

Uruguay logró hoy su tercera victoria al hilo, al cabo de seis fechas, que incluyeron las alegrías en los clásicos ante Brasil (2-0 en Montevideo) y Argentina (2-0 en La Bombonera).

"Cerramos bien esta etapa. Hubo puntos altos y bajos en los seis partidos. Consolidamos un grupo de jugadores. Por ser el primer paso de la eliminatoria las sensaciones son positivas", señaló el DT que asumió el cargo en esta temporada.

"Nosotros sabíamos que el rival de hoy era diferente al de los dos partidos anteriores. Pero que cualquier subestimación en la regulación del esfuerzo podía ser un problema. Uruguay jugó al mismo ritmo los 90 minutos. Sin especular. Buscando atacar", señaló el ex seleccionador de Argentina y Chile.

El "Loco" se refirió al regreso del delantero Luis Suárez, quien fue convocado por primera vez bajo su gestión y sumó unos minutos ante Bolivia sobre el final del segundo tiempo.

"Hablar de Luis Suárez, del Centenario, de la selección uruguaya se resume en el trato que él recibió del público. Posiblemente su presencia haya sido un aporte principal para que la cancha se llenara como pasó hoy", apuntó Bielsa.

"Estoy muy contento de pertenecer al fútbol uruguayo. De haber tomado esta decisión. Satisfecho de poder interactuar con el pueblo uruguayo", dijo Bielsa, muy aplaudido por los hinchas de la "Celeste".

El ex DT de Newell's y Vélez no ahorró elogios para el volante Rodrigo Bentancur, una de las figuras ante Bolivia: "Es un jugador que uno difícilmente encuentre una faceta del juego que él no esté en condiciones de asumir. Volante que ataca y defienda. Es un caso muy especial dentro del fútbol en general. Hoy se destacó claramente", consideró.

