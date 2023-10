El director técnico del seleccionado uruguayo, el argentino Marcelo Bielsa, ya tiene a disposición al arquero Sergio Rochet, ausente ante Colombia, para recibir el próximo martes a Brasil por la cuarta fecha de las Eliminatorias sudamericanas.

El arquero de Inter de Porto Alegre se perdió el empate 2-2 en Barranquilla por un virus y por un golpe en la espalda pero está listo para volver a la titularidad en reemplazo de Santiago Mele.

"Tenía un golpe en la espalda y ya me estoy recuperando y en Colombia me agarró un virus y eso me descartó", contó Rochet en declaraciones al programa Polideportivo de Uruguay, antes de ingresar a la práctica de hoy en el Complejo Celeste.

Mele, ex Unión de Santa Fe, debutó en Eliminatorias en el empate 2-2 del pasado jueves contra Colombia en Barranquilla pero con el regreso del "Chino" Rochet, titular en las primeras dos fechas ante Chile y Ecuador, volverá al banco de suplentes.

Ese no sería el único cambio ya que se espera la vuelta del defensor Matías Viña, quien cumplió la fecha de suspensión, más los ingresos de Mathías Olivera y Maximiliano Araújo por Joaquín Piquerez y Brian Rodríguez, respectivamente.

La probable de la "celeste" sería con Rochet; Nahitan Nández, Ronald Araujo, Matías Viña, Joaquín Piquerez o Mathías Olivera; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Nicolás de la Cruz; Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo.

Uruguay recibirá a Brasil el próximo martes desde las 21:00 en el estadio Centenario de Montevideo por la cuarta fecha de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026. (Télam)