Alberto "Beto" Martínez, el papá de Emiliano Martínez, el nuevo héroe del seleccionado argentino, contó hoy sobre la sacrificada carrera de su hijo y el sueño de ayudar a Lionel Messi a ganar un título y reveló que "siempre fue atajador de penales".

Desde su Mar del Plata natal y en diálogo con Radio Télam, "Beto" Martínez expresó su alegría por la consagratoria noche de su hijo en la definición por penales ante Colombia para clasificar a la final de la Copa América 2021.

"Emi siempre fue atajador de penales. Se vuelca muy bien y tiene mucha fuerza de piernas. Eso es difícil para el pateador porque la querés asegurar y cometés errores. Estuvo con todas las luces encendidas", contó "Beto", que al igual que su hijo no pudo conciliar el sueño.

"Estuve hasta las 4 de la mañana despierto, no me podía dormir. Fue una cosa de locos. Y a las 6 ya me empezaron a llamar y acá estoy tomando mate", relató el padre de la nueva figura del seleccionado argentino.

El arquero del Aston Villa inglés se ganó la titularidad en la presente Copa América por la baja de Franco Armani por Covid-19 pero como le sucedió a lo largo de su sacrificada carrera aprovechó la oportunidad.

"Estuvo nueve años en el Arsenal, siempre comiendo banco y respetando a los monstruos que tenía adelante hasta que se la dio oportunidad y la supo aprovechar", destacó "Beto", que pudo visitar a su hijo Emiliano en Londres antes de fin de año.

"A las 11 años y medio dejó Mar del Plata y se fue a Independiente. Lo agarró 'Pepé' Santoro y no lo largo más", narró.

Martínez se desarrolló en el "Rojo" y desde juveniles sabe lo que es vestir la camiseta "albiceleste" ya que pasó por los seleccionados Sub 15, Sub 17 y Sub 20.

En el torneo sudamericano Sub 17 que se disputó en Chile en 2009, el "Dibu" tuvo una destacada actuación y en la final contra Brasil atajó tres penales, pero finalmente no alcanzaron para ganar la definición.

En ese torneo fue observado por un ojeador de Arsenal que lo invitó a una prueba en Londres, a la que Martínez fue acompañado del propio Santoro y sus representantes.

En 2011 fue convocado por Sergio Batista para unos amistosos pero no tuvo minutos y su debut absoluto en la mayor fue en el partido ante Chile en Santiago del Estero por las Eliminatorias Sudamericanas.

Luego de su destacada presentación, Martínez volvió a ser titular en Colombia pero sobre el final del primer tiempo debió ser reemplazado por un duro golpe del defensor Yerry Mina, con quien anoche tuvo una particular revancha.

"Emi es de hablar mucho, incluso en Inglaterra se escuchan sus gritos con gente pero no es así (provocador) se ve que estaba herido (con Mina) que lo había lastimado", explicó Alberto Martínez, quien sugirió que eligió a las "víctimas" de su juego.

"A los dos (Mina y Borja) que les habló se ve que tenía problemas de antes. Estaba un poquito herido porque lo había lastimado. A Cuadrado y Cardona no les dijo nada", amplió.

De las charlas con su hijo durante la larga concentración, "Beto" rescató el "grupo excepcional" que tiene el plantel argentino y el sueño de ayudar a Messi a conquistar el ansiado título.

"Ya dijo que se pondría más contento si logran darle ese triunfo a Messi por eso creo que se dieron ese abrazo tan fuerte", consideró.

Para la final del sábado contra Brasil no habrá reunión familiar y "Beto" respetará la cábala de ver los partidos en soledad. "A mí dejame tranquilo en casa. Si rompo algo, que sea mío", cerró, entre risas, el papá más orgulloso del país. (Télam)